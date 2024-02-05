تداوم فعالیت سامانه بارشی/ دمای هوای کرمانشاه کاهش می یابد

علی محمد زورآوند در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه ناپایداری که از اواسط روز گذشته فعالیت آن در جو استان کرمانشاه شروع شده است؛ همچنان تا بعدازظهر فردا (سه شنبه) به تناوب سبب وزش باد، بارندگی و مه در سطح استان می‌شود.

وی افزود: بارش که انتظار می‌رود در مناطق معتدل نیز، به شکل برف مشاهده شود؛ امروز و در نیمه غربی (عمدتاً اورامانات) از نمود بیشتری برخوردار خواهد بود.

سرپرست سازمان هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: با خروج این سامانه، از اواخر وقت فردا تا صبح چهارشنبه و همچنین در صبح پنجشنبه، کاهش دمای هوا، شرایط را برای تشکیل مه تشدید می‌کند.

وی ادامه داد: از ظهر پنجشنبه تا شنبه هفته آینده، به استثنای روند افزایش دمای هوا، در بعضی ساعات وزش باد ملایم و رشد ابر، پدیده قابل توجه دیگری برای سطح استان نخواهیم داشت.