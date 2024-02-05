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۱۶ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۳۳

سرپرست سازمان هواشناسی استان کرمانشاه خبر داد؛

تداوم فعالیت سامانه بارشی/ دمای هوای کرمانشاه کاهش می یابد

تداوم فعالیت سامانه بارشی/ دمای هوای کرمانشاه کاهش می یابد

کرمانشاه- سرپرست سازمان هواشناسی استان کرمانشاه از تداوم فعالیت سامانه بارشی تا عصر سه شنبه خبر داد و گفت: دمای هوای کرمانشاه باز هم کاهش می‌یابد.

علی محمد زورآوند در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه ناپایداری که از اواسط روز گذشته فعالیت آن در جو استان کرمانشاه شروع شده است؛ همچنان تا بعدازظهر فردا (سه شنبه) به تناوب سبب وزش باد، بارندگی و مه در سطح استان می‌شود.

وی افزود: بارش که انتظار می‌رود در مناطق معتدل نیز، به شکل برف مشاهده شود؛ امروز و در نیمه غربی (عمدتاً اورامانات) از نمود بیشتری برخوردار خواهد بود.

سرپرست سازمان هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: با خروج این سامانه، از اواخر وقت فردا تا صبح چهارشنبه و همچنین در صبح پنجشنبه، کاهش دمای هوا، شرایط را برای تشکیل مه تشدید می‌کند.

وی ادامه داد: از ظهر پنجشنبه تا شنبه هفته آینده، به استثنای روند افزایش دمای هوا، در بعضی ساعات وزش باد ملایم و رشد ابر، پدیده قابل توجه دیگری برای سطح استان نخواهیم داشت.

کد مطلب 6015793

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    نظرات

    • IR ۲۳:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      2 1
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      باید تعطیل باشد
    • نعمت IR ۰۹:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
      4 0
      پاسخ
      اگه بودجه صداوسیما۱۰برابرهم بکنن بازم مخاطب نخواهدداشت چون دروغ زیادمیگن پس بجای افزایش بودجه راستی روافزایش بدین
    • ۲۱:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      تمام ایران شیش هفت متر باران وبرف بباره

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