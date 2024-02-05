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۱۶ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۴۷

۶۳۰ واحد مسکونی در دشتی افتتاح و اجرا شد

۶۳۰ واحد مسکونی در دشتی افتتاح و اجرا شد

بوشهر- در آیینی با حضور استاندار بوشهر، مدیران استانی و شهرستان دشتی طرح‌های نهضت ملی مسکن در شهرستان دشتی افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر دوشنبه شب در این آئین اظهار داشت: دولت سیزدهم در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، عزمی جزم دارد و در استان بوشهر نیز با تلاش شبانه روزی برای واگذاری زمین و اجرای طرح‌های مسکن شهری و روستایی اهتمام می‌ورزیم.

احمد محمدی زاده افزود: امروز ۱۳۰ واحد مسکونی روستایی در شهرستان دشتی با سرمایه گذاری ۱۲۰ میلیارد تومان افتتاح و به متقاضیان واگذار شد.

وی یادآور شد: همچنین عملیات اجرایی ۵۰۰ واحد مسکونی روستایی با اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان در این شهرستان آغاز شد.

استاندار بوشهر گفت: در ۴ سال تعهد احداث ۴۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در استان را داریم که به فضل الهی به اهداف مورد نظر می رسیم.

کد مطلب 6015795

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