۶۳۰ واحد مسکونی در دشتی افتتاح و اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر دوشنبه شب در این آئین اظهار داشت: دولت سیزدهم در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، عزمی جزم دارد و در استان بوشهر نیز با تلاش شبانه روزی برای واگذاری زمین و اجرای طرح‌های مسکن شهری و روستایی اهتمام می‌ورزیم.

احمد محمدی زاده افزود: امروز ۱۳۰ واحد مسکونی روستایی در شهرستان دشتی با سرمایه گذاری ۱۲۰ میلیارد تومان افتتاح و به متقاضیان واگذار شد.

وی یادآور شد: همچنین عملیات اجرایی ۵۰۰ واحد مسکونی روستایی با اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان در این شهرستان آغاز شد.

استاندار بوشهر گفت: در ۴ سال تعهد احداث ۴۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در استان را داریم که به فضل الهی به اهداف مورد نظر می رسیم.