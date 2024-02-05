به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید سعید حسینی شامگاه دوشنبه در مراسم عزاداری شهادت حضرت موسی بن جعفر (ع) در اردستان، اظهار داشت: در قرآن کریم مهمترین امانت، ولایت پیامبر (ص) است و بزرگترین ظلمی که در قرآن مطرح شده آن است که کسی از بردن نام خدا در مساجد جلوگیری میکند و بزرگترین کتمان شهادت، کتمان شهادت به ولایت امام علی (ع) است.
وی افزود: در استان اصفهان، شهید پانزده خرداد و چندین شهید قبل از انقلاب وجود دارد. عدهای افراد نیز در دوران قبل از انقلاب بسار شکنجه شدند و انقلاب اسلامی با همراهی مردم و قیام امام راحل به وجود آمد.
حجت الاسلام حسینی تصریح کرد: روح خداباوری در امام راحل در همان سالهای انقلاب و قبل از آن، موج میزد همچنین امام هدف خود را از ابتدا مشخص کرده بود.
امام جمعه کاشان خاطرنشان کرد: امام راحل با چندین سال تلاش دلهای مردم را بیدار کرد و به نوعی بیداری اسلامی ایجاد کرد همچنین با همراهی امام قیامهای متعددی در ایام تاسوعا، عاشورا و اربعین در شهرهای مختلف منجر به انقلاب شد.
وی افزود: درحالی که شاه پهلوی عزت ملت ایران را به آمریکا میفروخت اما مقام معظم رهبری و امام راحل عزت ما را تضمین میکنند و در تقابل با آمریکا موضع گرفتند.
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