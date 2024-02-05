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۱۶ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۲۰

رییس شورای اسلامی شهر خورموج:

۲۵ پروژه عمرانی شهری خورموج افتتاح و اجرا شد

۲۵ پروژه عمرانی شهری خورموج افتتاح و اجرا شد

بوشهر- رییس شورای شهر خورموج از افتتاح و اجرایی ۲۵ پروژه عمرانی شهری خورموج با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رضایی حقیقی دوشنبه شب در مراسم افتتاح پروژه‌های عمران شهری خورموج که با حضور استاندار بوشهر برگزار شد، اظهار داشت: از این تعداد پروژه ۶۰ میلیارد تومان افتتاح و ۹۰ میلیارد تومان نیز عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

رئیس شورای شهر خورموج افزود: در این دوره، مجموعه شورای شهر تصمیم گرفتیم عمده طرح‌ها به سمت پروژه‌های درآمد زا و اشتغال زا برود.

رضایی ادامه داد: تاکنون پروژه‌های خوبی در سطح شهر خورموج شروع شده است که تلاش داریم هر چه زودتر تکمیل و به بهره برداری برسانیم.

وی خاطر نشان کرد: یکی از پروژه‌های درآمد زدایی شهر مجتمع تعمیر کاران است که این پروژه در جهت درآمد زدایی شهرداری احداث شده است.

کد مطلب 6015812

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