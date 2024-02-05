۲۵ پروژه عمرانی شهری خورموج افتتاح و اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رضایی حقیقی دوشنبه شب در مراسم افتتاح پروژه‌های عمران شهری خورموج که با حضور استاندار بوشهر برگزار شد، اظهار داشت: از این تعداد پروژه ۶۰ میلیارد تومان افتتاح و ۹۰ میلیارد تومان نیز عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

رئیس شورای شهر خورموج افزود: در این دوره، مجموعه شورای شهر تصمیم گرفتیم عمده طرح‌ها به سمت پروژه‌های درآمد زا و اشتغال زا برود.

رضایی ادامه داد: تاکنون پروژه‌های خوبی در سطح شهر خورموج شروع شده است که تلاش داریم هر چه زودتر تکمیل و به بهره برداری برسانیم.

وی خاطر نشان کرد: یکی از پروژه‌های درآمد زدایی شهر مجتمع تعمیر کاران است که این پروژه در جهت درآمد زدایی شهرداری احداث شده است.