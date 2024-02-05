عملیات اجرایی محور «ناصری _ شنبه» آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده دوشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی این پروژه اظهار داشت: اجرای این پروژه از مطالبات چندین ساله مردم این بخش بوده است که در دولت ایران قوی تحقق یافت.
استاندار بوشهر افزود: در حال حاضر چندین پروژه مهم در سطح شهرستان دشتی داریم که یکی از آنها راه ناصری _شنبه است.
وی اضافه کرد: یکی از اهداف اصلی احداث راه باغان _سرچشمه این بود که در این مسیر تردد بیشتری شاهد باشیم و عمران و آبادی منطقه بیشتر شود.
وی با بیان اینکه این پروژه جز مصوبات سفر است، گفت: سد دشت پلنگ در حال ساخت است تکمیل این سد نقش اساسی در کشاورزی منطقه دارد.
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