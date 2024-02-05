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۱۶ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۱۹

عملیات اجرایی محور «ناصری _ شنبه» آغاز شد

عملیات اجرایی محور «ناصری _ شنبه» آغاز شد

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: عملیات اجرایی محور ناصری _ شنبه به طول ۱۴ کیلومتر و با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده دوشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی این پروژه اظهار داشت: اجرای این پروژه از مطالبات چندین ساله مردم این بخش بوده است که در دولت ایران قوی تحقق یافت.

استاندار بوشهر افزود: در حال حاضر چندین پروژه مهم در سطح شهرستان دشتی داریم که یکی از آنها راه ناصری _شنبه است.

وی اضافه کرد: یکی از اهداف اصلی احداث راه باغان _سرچشمه این بود که در این مسیر تردد بیشتری شاهد باشیم و عمران و آبادی منطقه بیشتر شود.

وی با بیان اینکه این پروژه جز مصوبات سفر است، گفت: سد دشت پلنگ در حال ساخت است تکمیل این سد نقش اساسی در کشاورزی منطقه دارد.

کد مطلب 6015820

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