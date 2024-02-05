بازگردانی و استفاده مکرر از آب نیازمند کمک بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری ظهر دوشنبه در آئین افتتاح و بهره‌برداری مخزن ۳۰ هزار مترمکعبی شهر تهران اظهار کرد: در قرآن آب به عنوان مایه حیات اشاره شده و به این دلیل است که همه جانداران و همه کسانی که نفس می کشند از انسان، گیاه و موجودات زنده در دریا و خشکی همه وابسته به آب هستند و این نعمت بزرگ را خداوند ارزانی داشته است.

وی در مورد جایگاه مهم آب بیان کرد: به این موضوع به لحاظ شرایط جغرافیایی، مکانی و دسترسی‌ها کمتر توجه کرده ایم، شما به وظایف خود واقف هستید اما معلوم نیست که مخاطبین به وظایف خود واقف باشند، یکی از سخت‌ترین کارهایی که دارید مدیریت آب است.

استاندار تهران عنوان کرد: در حوزه مصرف اگر نتوانید مدیریت کنید تمام تلاش‌ها از بین می‌رود، اقلیم و شرایط جغرافیایی به گونه‌ای است که در یک کشور نیمه خشک هستیم و این شرایط ممکن است با گذشت زمان شرایط نامتعادلی را رقم بزند، بنابراین آینده‌پژوهی در حوزه چگونگی رفع نیازمندی‌ها یکی از اساسی‌ترین کارها است.

فخاری سپس گفت: یکی از ضعف‌های ما این است که هنوز به فضای مدیریت و مصرف آب نرسیدیم، چگونگی مصرف درست آب و نگهداشت آن را باید آموزش داد و اگر این کار صورت نپذیرد، دچار چالش می‌شویم، امروز در فضای نیمه چالش هستیم و اگر به چالش توجه نکنیم به محیط بحران می رسیم.

وی در مورد فاضلاب عنوان کرد: وقتی خداوند این دارایی عظیم را بر ما نازل می‌کند در همین حد شاکر هستیم که آب تأمین شد و پشت سدها ذخیره شده و به لحاظ زیر سطحی با استفاده از ابزارها سطح زیرساختی چاه‌ها را بالاتر آورده و بهره برداری بیشتری می‌کنیم، در بخش بازگردانی آب و استفاده مکرر از منابع آب در کشور ضعیف هستیم و باید از بخش خصوصی کمک بگیریم.

استاندار تهران خاطرنشان کرد: زمانی که برای مصرف آب هیچ حد و حصری را قائل نباشیم از مسأله عبور کرده و تبدیل به چالش می‌شود، خیلی از مردم از مدیریت خبر ندارند و باید آشنا شوند و این بخشی از زندگی و اولویت برای هر عمل و هر اقدامی آب است.

فخاری بیان کرد: روزانه در استان تهران حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ متر مکعب آب مصرف می‌شود که بسیار معنادار است که منابع تأمین آب کجاست و چقدر آورده داریم و آورده‌های ناشی از نزولات چقدر است و وضعیت سدها معلوم است و برنامه ریزی لازم برای نقاط چالش برانگیز باید انجام شود تا در آینده به مشکل نخوریم.

وی اظهار داشت: گاز و برق و هرگونه خدمات را می‌توان تأمین کرد و انتقال داد، اما تولید آب امکان پذیر نیست به نظر من قدم‌هایی که امروز برداریم برای نسل‌های آینده و زندگی خوب و توأم با رعایت بهداشت و بهره بری از منابع آبی خواهد بود.