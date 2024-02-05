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۱۶ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۴۲

وزیر کشور مطرح کرد؛

استقرار ۹۰هزار شعبه اخذ رای/۱۴۰۰۰ کاندید مجلس تایید صلاحیت شدند

استقرار ۹۰هزار شعبه اخذ رای/۱۴۰۰۰ کاندید مجلس تایید صلاحیت شدند

کرمانشاه- وزیر کشور با اشاره به استقرار بیش از ۹۰ هزار شعبه اخذ رأی در کشور، گفت: حدود ۱۴هزار داوطلب مجلس تایید صلاحیت شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی شامگاه دوشنبه در حاشیه بازدید از کارخانجات کرمانشاه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از اهمیت بالایی در تعیین سرنوشت کشور برخوردار است.

وی افزود: ریل گذاری قانونی در کشور بر عهده مجلس است و قطعاً مجلس خوب می‌تواند پیشرانی برای حرکت دولت به سمت اهدافش باشد.

وزیر کشور با اشاره بر اهمیت بالای انتخابات سالم و پرشور، تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌هایی که انجام گرفته و آمادگی که استانداران، فرمانداران، بخشداران و نیروهای اجرایی انتخابات دارند، اعلام می‌کنیم آماده برگزاری یک انتخابات خوب و پرشور هستیم.

وحیدی عنوان کرد: در انتخابات پیش‌رو به منظور برگزاری با شکوه انتخابات ۹۰ هزار شعبه اخذ رأی در سراسر کشور تدارک دیده شده که از این تعداد ۴۰ هزار شعبه ثابت و ۵۰ هزار شعبه سیار خواهد بود.

وی ادامه داد: تاکنون ۱۴ هزار داوطلب برای انتخابات مجلس دوازدهم شورای اسلامی تأیید صلاحیت شدند.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: آنچه از آمار داوطلبان، تأیید صلاحیت شدگان و نطرسنجی‌ها برداشت می‌شود.

وحیدی در ادامه به قوانین تبلیغات انتخاباتی اشاره کرد و متذکر شد: بر اساس قوانین تبلیغات انتخابات، هیچ مدیری حق جانبداری از کاندیدا را نداشته و در صورتی که کاندیدایی کاندید دیگری را تهدید کرده و یا مزاحمتی ایجاد کند بر اساس قوانین با آنها برخورد خواهد شد.

وی در پایان به فراهم آمدن فضای تبلیغاتی مناسب در رسانه ملی کشور برای کاندیداها، گفت: بر اساس لزوم اگاهی بیشتر مردم از کاندیداهای تأیید شده در این دوره و کسب اطلاعات بیشتر، ۲۰۰ شبکه تبلیغاتی در کشور راه اندازی شده که بستر مناسبی برای معرفی کاندیدا خواهد بود.

کد مطلب 6015852

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