امروز کشتی های جنگی ما میدان داری می کنند/ تکیه بر توان داخلی

به گزارش خبرنگار مهر؛ حجت الاسلام علی وحدانیفر دوشنبه شب در جشن دهه فجر دهدشت افزود: وقتی از انقلاب اسلامی صحبت میکنیم، یعنی جامعهای که جوانانش با افتخار بیشترین پیشرفتهای صنعتی را در زمانه خود دارند.
وی تصریح کرد: جوانان ایرانی، ظرفیت، استعداد و توانایی دارند، اما متأسفانه ما دچار یک بیماری خود تحقیری شدهایم و فکر میکنیم دیگران گل و بلبل اند و تمام مشکلات مربوط به کشور ما است.
امام جمعه دهدشت ابراز داشت: ما کشوری بودیم که در عرصههای مختلف صادرات یک کشور تک محصولی بودیم و نفت را به دیگران واگذار میکردیم، اما امروز ایران بدون پیوستن به بانکهای جهانی هفدهمین اقتصاد جهان را دارا است.
وحدانی فر با بیان اینکه ما زمانی وارد کننده قایقهای صفر ماهیگیری کوچک بودیم، خاطرنشان کرد: اما امروزه کشتیهای اقیانوس پیما و ناو های جنگی جمهوری اسلامی با افتخار میدان داری میکنند.
خطیب نماز جمعه دهدشت افزود: وقتی صحبت از پیشرفت میشود عدهای با فرافکنی و گرفتن پلاکارد ما نمیتوانیم و نمیشود ناامیدی را به جامعه تزریق میکنند.
حجت الاسلام وحدانیفر خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی همین یک افتخار را در دست بگیرد که ۴۵ سال اجازه نداد یک وجب از این خاک تحت هیچ شرایطی به دست بیگانه بیافتد.
وی با بیان اینکه ایران اسلامی در مسیر پیشرفت است خاطرنشان کرد: کشوری از ۹۳ درصد واردات دارو به ۹۶ درصد تولید کنندگی دارو رسیده است.
حجت الاسلام وحدانیفر گفت: ما کشوری هستیم که علی رغم همه تحریمها در صنعت هستهای باعث نگرانی دنیا شدهایم.
وی با اشاره به ۴۰ درصد پیشرفت پتروشیمی به دست جوانان بومی گفت: زمانی در صنایع فولاد آلومینیوم رتبه ما بالای ۲۰ بود، اما امروز جز و ۸ کشور مطرح جهان هستیم.
حجت الاسلام وحدانی فر خواستار حضور حداکثری مردم در انتخابات اسفندماه شد و تاکید کرد: حضور مردم در این انتخابات باعث اقتدار نظام و مأیوس شدن دشمنان اسلام خواهد شد.
نظر شما