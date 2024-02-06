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۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۵۱

در گفت‎وگو با مهر مطرح شد؛

آغاز مصاحبه نامزدهای حوزه انتخابیه مشهد و کلات در شورای ائتلاف

آغاز مصاحبه نامزدهای حوزه انتخابیه مشهد و کلات در شورای ائتلاف

مشهد- دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی خراسان رضوی از آغاز جلسات مصاحبه و ارزیابی نامزدهای انتخابات مجلس در کارگروه انتخابات شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در مشهد خبر داد.

عباس پارسایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مرحله آغاز جلسات مصاحبه و ارزیابی نامزدهای انتخابات مجلس که از صبح دوشنبه در محل خانه شهید شروع شده است، ۵۰ نفر از نامزدهای انتخاباتی که پس از ارزیابی سوابق و برنامه‌ها از بین نامزدها انتخاب شده‌اند، مورد مصاحبه قرار می‌گیرند.

وی افزود: در این مرحله هر نامزد انتخاباتی ۲۰ دقیقه فرصت دارد به معرفی خود، سوابق و برنامه‌های خود بپردازد، سپس به مدت ۱۰ دقیقه پاسخگوی سوال کارشناسان کارگروه انتخاباتی خواهد بود.

گفتنی است؛ نمایندگان فعلی در این مرحله حضور نخواهند داشت اما در مجمع عمومی حاضر و از عملکرد و برنامه‌های خود دفاع خواهند کرد و در نهایت با رأی اکثریت ۵ نفر از برگزیدگان به مرکز اعلام تا با تأیید حداد عادل رئیس شانا به وزارت کشور معرفی شوند.

کد مطلب 6015891

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