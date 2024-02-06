به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد کاروند صبح سه‌شنبه در همایش یک روزه امنا موقوفات استان کردستان که با حضور بیش از ۳۰ نفر از امنا موقوفات استان برگزار شد، استان کردستان را یک استان غنی از نظر تعداد و قدمت موقوفات دانست و اظهار کرد: خوشبختانه مردم شریف و متدین استان کردستان از دیرباز تاکنون اهتمام ویژه‌ای به سنت حسنه وقف داشته‌اند و این مهم وظیفه ما را به عنوان امانتداران این سنت حسنه دوچندان سنگین می‌کند.

وی حفظ موقوفات را یک وظیفه شرعی و قانونی دانست و گفت: حفظ موقوفه نکته حیاتی کار اوقاف است و این اداره‌کل با همراهی امنا متخصص و نهادهای مربوطه در تلاش است در راستای اخذ اسناد مالکیت موقوفات و جلوگیری از تصرف موقوفه خواران شرایط را برای حفظ عین موقوفات فراهم سازد که خوشبختانه در سنوات گذشته اتفاقات خوبی در این زمینه افتاده است.

مدیرکل اوقاف کردستان ادامه داد: یکی از سیاست‌های مهم در دوره جدید مدیریت سازمان اوقاف استفاده از ظرفیت مردمی برای اداره موقوفات و رقبات متصرفی است تا به این وسیله تصدی‌گری سازمان اوقاف کاهش یافته و نقش نظارتی این سازمان افزایش یابد.

وی بیان کرد: آبادانی موقوفات، وصول مطالبات، تنظیم و تجدید قراردادهای اجاره موقوفات، حفظ املاک و اموال موقوفه، جذب سرمایه گذاری در موقوفه، احقاق حقوق موقوفه، شناسایی و تثبیت مالکیت موقوفه، بالا بردن بهره‌وری موقوفات و افزایش عوائد آنها از جمله دستورالعمل‌ها و وظایف و اختیاراتی است که هیأت امنا و امینان دنبال خواهند کرد.