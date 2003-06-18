فراكسيون اقليت مجلس از وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تقدير كرد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر در بخشي از اين نامه آمده است:اكنون كه با راي قابل توجه نمايندگان مجلس بار ديگر در مسووليت وزارت بهداشت ودرمان ابقا شده ايد ، نمايندگان عضو فراكسيون اقليت همراه با ديگر همكاران خود در مجلس كه به جنابعالي راي مثبت داده اند اين توفيق را به شما تبريك ميگوييم. بديهي است از جمله مواردي كه ضامن موفقيت جنابعالي خواهد بود رعايت اصول شايسته سالاري واجتناب از هر گونه گروه گرائي وتقدم مصلحتهاي مردم بر مصلحت احزاب است كه اميدوارم در آينده درآن وزراتخانه بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.

گفتني است وزير بهداشت ودرمان ديروز پس از استيضاح با 170راي مثبت نمايندگان در سمت خود ابقا شد.