خط آهن تهران - مشهد از فردا بازگشايي مي شود

صديق پور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: پرسنل و كادر فني راه آهن جمهوري اسلامي ايران با حضور در محل حادثه در حال جمع آوري قطعات بر جامانده واگن هاي قطار حادثه ديده و نصب ريل هاي جديد جهت بازگشايي مسير تهران- مشهد هستند.

وي در ادامه در خصوص علت وقوع حادثه انفجار واگن هاي حامل مواد سوختي در ايستگاه راه آهن خيام نيشابور گفت: پس ازجمع آوري جنازه ها و راه اندازي مسير ، كميسيون عالي سوانح راه آهن به طور جدي اقدامات لازم جهت شناسايي علت اين واقعه را شروع مي كند.