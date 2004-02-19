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۳۰ بهمن ۱۳۸۲، ۱۵:۱۱

مدير كل روابط عمومي راه آهن در گفتگو با مهر:

خط آهن تهران - مشهد از فردا بازگشايي مي شود

خط آهن تهران - مشهد از فردا بازگشايي مي شود

مدير كل روابط عمومي راه آهن جمهوري اسلامي ايران گفت: خط آهن تخريب شده تهران - مشهد بدنبال ايجاد ريل هاي جديد و پاكسازي محل انفجار واگن هاي حامل مواد سوختي، از فردا بازگشايي مي شود.

صديق پور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: پرسنل و كادر فني راه آهن جمهوري اسلامي ايران با حضور در محل حادثه در حال جمع آوري قطعات بر جامانده واگن هاي قطار حادثه ديده و نصب ريل هاي جديد جهت بازگشايي مسير تهران- مشهد هستند.

وي در ادامه در خصوص علت وقوع حادثه انفجار واگن هاي حامل مواد سوختي در ايستگاه راه آهن خيام نيشابور گفت: پس ازجمع آوري جنازه ها و راه اندازي مسير ، كميسيون عالي سوانح راه آهن به طور جدي اقدامات لازم جهت شناسايي علت اين واقعه را شروع مي كند.

 

کد مطلب 60160

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