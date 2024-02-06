به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی مهاجر صبح سه شنبه در جلسه برنامهریزی و هماهنگی یومالله ۲۲ بهمن اظهار کرد: هر عرصهای که موجب انسجام، اتحاد، امید و اقتدار ایران اسلامی میشود، هدف توپخانههای دشمن میشود از جمله دهه فجر و انتخابات که مهمترین عرصه برای نمایش اتحاد و انسجام ملی است.
وی افزود: تعظیم شعائر انقلاب اسلامی در شرایط کنونی که زیر بارش سنگین تبلیغات منفی و مخرب رسانهای قرار داریم ضروری است لذا جشن ۲۲ بهمن و پیروزی انقلاب باید باشکوه و عظیم و مردمی باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: به واسطه ماهیت مردمی انقلاب، جشن انقلاب نیز با مردم معنی پیدا میکند و همه برنامههای دستگاهها باید مردم محور باشد نه محدود به کارکنان.
وی افزود: با توجه به گسترش رسانهها و فضای مجازی در در زندگی نسل امروز و حجم تبلیغات سو دشمنان، مراسمها و مناسبتهای ملی و مذهبی باید پررنگتر با فضای تبیینی باشد تا تأثیر آنها بر اذهان عمومی را خنثی شود.
مهاجر اظهار کرد: با برنامهریزی برنامههای مفرح و شاد با تجربه جشن کیلومتری غدیر، جشن انقلاب را باشکوه برگزار کنید.
وی افزود: دشمن از هر روشی برای ضربه زدن به ایران اسلامی و مردم انقلابی استفاده میکند، از جنگ رسانهای و تبلیغاتی تا ترور و کشتار مردم بیگناه لذا مباحث تأمینی و امنیتی را در مراسمها با دقت ملاحظه شود.
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