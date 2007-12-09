46 میلیارد ریال صرف خرید چهار محصول کشاورزان داراب فارس شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مقامی بعد از ظهر امروز در جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی سازمان تعاون روستایی فارس اظهار داشت: محصولات یاد شده با همکاری اتحادیه شهرستان داراب خریداری شده و شامل هشت هزار تن گندم بذری، دو هزار و 500 تن پنبه، سه هزار تن ذرت و 15 هزار کیلو زیتون است.

وی با اشاره به رویکرد تعاون روستایی در خرید توافقی خاطرنشان کرد: طی 40 سال گذشته نسبت به خرید توافقی توسط شبکه یعنی بازگشت به اساسنامه و وظایف اساسی غفلت شده به همین دلیل برای ورود به چرخه طبیعی خرید و فروش محصولات کشاورزی، تعاونی های روستایی و کشاورزی باید سهم مشخصی از بازرگانی محصولات کشاورزی را برای خود نگه دارند.

در ادامه جلسه رئیس تعاون روستایی شهرستان داراب نیز ضمن اشاره به خرید و فروش توافقی محصولات کشاورزی یاد شده در این شهرستان بیان داشت: طی هماهنگی با سازمان جهاد کشاورزی فارس و مرکز تحقیقات کشاورزی حسن آباد داراب، قرارداد تولید گندم بذری سال 87 با 100 نفر از کشاورزان پیشرو شهرستان در سطح سه هزار هکتار با مبلغ بیش از 22 میلیارد ریال منعقد شد.

مهدی هنرمند پیشه ادامه داد: پنج هزار تن از گندم بذری تولیدی از نوع چمران و سه هزار تن نیز از نوع دوروم است.

وی متوسط عملکرد گندم تولید کشاورزان پیشرو را بیش از پنج هزار تن در هکتار اعلام و بیان داشت: در عمل میزان گندم تولیدی بیش از 15هزار تن است اما به دلیل آنکه گندم تولیدی به عنوان گندم بذری کشاورزان استان مورد استفاده قرار می گیرد، فقط هشت هزار تن آن توسط کارشناسان مرکز تحقیقات یا بازرسی ها مورد تایید قرار گرفته و بقیه از چرخه گندم بذری حذف شده و به عنوان گندم خوراکی تحویل مراکز خرید و سیلو ها می شود.