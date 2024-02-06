عرصه انتخابات میدان واقعی تعیین سرنوشت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مختار کرمی گفت: یکی از راههای جبران نعمت بزرگی که به خاطر پیروزی انقلاب اسلامی نصیب ما شده، حضور در انتخابات و تعیین سرنوشت خودمان است.
وی با اشاره به اینکه نظام ما حاصل خون هزاران شهید و ایثارگر است، اظهار کرد: توقع است که به خاطر وصیت به شهیدان هم شده از نظام حفاظت کنیم.
این مسؤول با بیان اینکه یکی از راههای جبران نعمت بزرگی که به خاطر پیروزی انقلاب اسلامی نصیب ما شده حضور در انتخابات و تعیین سرنوشت خودمان است، تصریح کرد: این اقدام هم ضامن اقتدار کشور در عرصههای مختلف و هم ضمانت امنیت ما خواهد شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با یادآوری اینکه مردم ایران همواره قدردان بوده و این بار نیز با شور و نشاط در پای صندوقهای رأی، دِین خود را به نظام ادا میکنند، خاطرنشان کرد: ممکن است گلهمندیهایی هم از عملکرد مسؤولان نظام وجود داشته باشد اما خانهای که غبار گرفته را خراب نمیکنند، بلکه آن را تمیز میکنند.
کرمی با تاکید بر اینکه دلایل زیادی برای شرکت در انتخابات وجود دارد، ادامه داد: یکی از ویژگیهای انسانها زمانی که از نعمتی بهرهمند میشوند، سپاسگزاری است، بنابراین همه باید قدردان نعمت جمهوری اسلامی باشیم، به این دلیل که این نظام برای ما عزت، شرافتمندی و استقلال آورده است.
وی با اشاره به اینکه مردم و مسئولان وظیفه دارند به واسطه نعمات بیشمار نظام، از دستاوردهای آن حفاظت و به نحو مؤثری این نعمت را جبران کنند، عنوان کرد: نباید فراموش کنیم که در رژیم گذشته عزت ما در چه نقطهای قرار داشت، به گونهای که پادشاه مملکت برای جزئیترین امور باید با چند ارباب سیاسی و نظامی خود هماهنگ میکرد.
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