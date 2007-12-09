انضباط تیمی فوتبال شهرداری امروز از بین رفته بود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، رسول کربکندی در حاشیه تساوی عصر امروز تیمش در برابر نیروی مقاومت بسیج تهران در جمع خبرنگاران افزود: پیش از انجام این بازی، هشدارهای متعددی به بازیکان در خصوص این تیم و توان بالای آن در بازیهای تهاجمی پرتعداد داده بودم و انتظار مواجه شدن با چنین تیمی را داشتیم.

وی گفت: انضباط تیمی شهرداری در مواجهه با مقاومت تهران ازدست رفته بود و بازی در برابر این تیم هشدار مناسبی برای بازیکنان شهرداری بندرعباس شد تا بتوانند در برابر سایر رقبا از این دیدار بهره برداری کنند.

کربکندی خاطرنشان کرد: بازی آینده با داماش در حالی برگزار می شود که این تیم دارای زمین چمن مصنوعی است و شرایط آب و هوایی تهران نیز به دلیل بارندگی، زمینی نامرغوب را در برابر بازیکنان قرار می دهد که برتری داماش به دلیل تمرینات مداوم در این زمین دردسر ساز خواهد بود.

بازی عصر امروز شهرداری بندرعباس در برابر مقاومت بسیج تهران با نتیجه دو بر دو و با گلهای عباس اسدی در دقایق "37" و " 87 "برای شهرداری بندرعباس و رامبد عالیخانی در دقیقه "20" و علیرضا افضلی در دقیقه "44" برای مقاومت در زمین شهرداری بندرعباس به پایان رسید.