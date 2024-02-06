نمایش «سندروس» در فرهنگ سرای بیرجند به روی صحنه رفت

سعید علی آبادی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: من در زمینه انقلاب و طرح آن در قالب هنر و ادبیات یک دغدغه داشتم.

نویسنده و کارگردان نمایش «سندروس» با اشاره به اینکه بر اساس این دغدغه به سراغ وقایع هفتم بهمن ۵۷ در بیرجند و شهدای آن روز رفتم، اظهار کرد: پرداخت به زندگی و شهادت شهید «سندروس» با توجه به نوجوان این شهید بزرگوار برای مخاطب و جوانان جذابیت خاص خود را دارد.

علی آبادی با بیان اینکه در نهایت نمایشنامه‌ای در این زمینه نوشتیم، ادامه داد: همه این وقایع در نمایشنامه را با دقت و بر اساس یک روایت واقعی به رشته تحریر درآوردیم.

نویسنده و کارگردان نمایش «سندروس» افزود: به دنبال اجرای این نمایش در سالروز این واقعه بودیم که به دلیل لغو پرواز مهمان ویژه، برنامه کنسل و به تاریخ دیگری موکول شد که متأسفانه ناهماهنگی در پروازها همیشه این مسائل را به دنبال دارد.

علی آبادی با تأکید بر اینکه نمایش «سندروس» با حمایت مؤسسه فرهنگی و هنری افق هزاره و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند به روی صحنه رفته است، یادآور شد: این نمایش تا روز ۲۲ بهمن در فرهنگسرای شهر به نمایش در می‌آید.

وی با بیان اینکه به اعتقاد من بهترین شکل کارهای تبیینی و بیان خاطرات انقلاب قالب هنر و ادبیات و نمایش است، یادآور شد: رهبر معظم انقلاب تأکید دارند که تئاتر منبر و بلکه فراتر از منبر است و هر شخص یا دستگاهی می‌تواند با زبان هنر چه موسیقی، چه نمایش یا هر هنر دیگری مردم را همراه کند.

لازم به ذکر است نمایش «سندروس» از سیزدهم تا ۲۲ بهمن ماه هرشب به مدت ۱۳ دقیقه ساعت ۱۸:۳۰ در محل فرهنگسرای شهر بیرجند به روی صحنه می‌رود.