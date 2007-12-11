پذیرش دانشجو بدون کنکور در رشته فوریتهای پزشکی مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، این دانشکده از میان داوطلبان مرد در استانهای آذربایجان شرقی 31 نفر، آذربایجان غربی 10 نفر و همدان 10 نفر که دارای مدارک پایان تحصیلات متوسطه باشند، دانشجو می پذیرد.

این افراد باید در آزمون سراسری سال های 84 و بعد از آن در گروه علوم تجربی شرکت کرده باشند و و دارای شرایطی از جمله، سلامت جسمی و روانی و اجتماعی، موفقیت در آزمون توان جسمی و ورزشی، حداکثر سن 25 سال تمام، داشتن گواهینامه رانندگی خودرو و نداشتن سوء پیشینه کیفری باشند.

همچنین این داوطلبان باید شرط بومی بودن بر اساس شرایط سازمان سنجش را دارا باشند.

پذیرفته شدگان در شرایط آموزشی شبانه روزی و از خوابگاه برخوردار خواهند بود و بر اساس مقررات دانشگاه باید ساعاتی را در اورژانس به خدمت بپردازند.

این دانشجویان کمک هزینه تحصیلی دریافت خواهند و در صورت استخدام و موافقت وزارت بهداشت با استخدام این افراد، تعهد خدمت در اورژانس از دانشجویان اخذ می شود.