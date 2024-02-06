رزمایش جهاد دامپزشکی در بیضا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صدیقه مویدی گفت: در این رزمایش سه هزار و ۵۰۰ رأس دام سبک و سنگین علیه بیماری تب برفکی به‌صورت رایگان واکسینه شد و ۴۰۰ مورد مشاوره، معاینه و درمان دام انجام گرفت.

به گفته وی؛ این اردوی جهادی توسط پنج اکیپ سیار دامپزشکی هم‌زمان در روستاهای سیبویه، زیاد آباد، گروان، قاسم آباد و تخت سنگ شهرستان بیضا انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی بیضا با بیان اینکه در این رزمایش خدمات متنوعی به بهره‌برداران ارائه شده است، خاطرنشان کرد: آموزش چهره به چهره بهره‌برداران و دامداران روستایی در خصوص راه‌های کنترل و پیشگیری از بیماری تب برفکی و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام از دیگر خدمات رایگان در این شهرستان بود.

وی ادامه داد: تمام خدمات ارائه شده به‌صورت مستمر، کاملاً رایگان و بر اساس پروتکل دامپزشکی در طول سال نیز اجرا می‌شود.

این مقام مسؤول با اشاره به اینکه در این رزمایش جهادی اداره دامپزشکی، جهاد کشاورزی و بسیج جامعه کشاورزی با هم همکاری و هم‌افزایی داشتند، یادآور شد: رزمایش جهادگران به دنبال خدمات‌رسانی به محرومان و نمایش ظرفیت‌ها و قابلیت‌های گروه‌های جهادی است.