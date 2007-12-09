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۱۸ آذر ۱۳۸۶، ۲۰:۱۱

صفایی فراهانی از گفتگو با خبرنگاران صداوسیما خودداری کرد

صفایی فراهانی از گفتگو با خبرنگاران صداوسیما خودداری کرد

محسن صفایی فراهانی رئیس کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال پس از پایان نشست امروز این کمیته از گفتگو با خبرنگاران صدا و سیما خودداری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان نشست کمیته انتقالی  کیومرث هاشمی سخنگوی این کمیته از گفتگو با خبرنگاران خودداری کرد و این کار را به صفایی فراهانی سپرد و صفایی فراهانی نیز در لحظه خروج از فدراسیون فوتبال از خبرنگاران صدا و سیما معذرت خواهی کرد و از آنان خواست که گفتگوهای وی با خبرنگاران را ضبط و پخش نکنند.

وی خطاب به خبرنگاران صدا و سیما گفت: من با رادیو و تلویزیون که یک جانبه اقدام می کنند صحبت نمی کنم.  شما سیاسی کار می کنید و با این شرایط با شما صحبت نمی کنم. هر زمان که عادلانه رفتار کردید برای مصاحبه آماده ام.

رئیس کمیته انتقالی ادامه داد: من صد بار دیگر هم می گویم با رادیو و تلویزیون که سیاسی کار می کنند حرف نمی زنم. مردم خودشان از من خواسته اند با صدا و سیمایی که سیاسی برخورد می کند صحبتی نداشته باشم.

کد مطلب 601627

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