صفایی فراهانی از گفتگو با خبرنگاران صداوسیما خودداری کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان نشست کمیته انتقالی کیومرث هاشمی سخنگوی این کمیته از گفتگو با خبرنگاران خودداری کرد و این کار را به صفایی فراهانی سپرد و صفایی فراهانی نیز در لحظه خروج از فدراسیون فوتبال از خبرنگاران صدا و سیما معذرت خواهی کرد و از آنان خواست که گفتگوهای وی با خبرنگاران را ضبط و پخش نکنند.

وی خطاب به خبرنگاران صدا و سیما گفت: من با رادیو و تلویزیون که یک جانبه اقدام می کنند صحبت نمی کنم. شما سیاسی کار می کنید و با این شرایط با شما صحبت نمی کنم. هر زمان که عادلانه رفتار کردید برای مصاحبه آماده ام.

رئیس کمیته انتقالی ادامه داد: من صد بار دیگر هم می گویم با رادیو و تلویزیون که سیاسی کار می کنند حرف نمی زنم. مردم خودشان از من خواسته اند با صدا و سیمایی که سیاسی برخورد می کند صحبتی نداشته باشم.