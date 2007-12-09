تیم تکواندو بانوان تهران به مدال برنز دست یافت

به گزارش خبرنگارمهر، درمرحله رده بندی این رقابتها که در مسکو جریان دارد تیم منتخب تکواندو بانوان تهران دقایقی پیش مقابل تیم تکواندو کی یف اوکراین قرار گرفت و با برتری 3 بریک در این دیدار توانست مدال برنز این مسابقات را از آن خود کند.

برپایه این گزارش، دراین دیدارنظامی، تیموری و خلج زاده برابر حریفان خود پیروزی شدند و تنها رنجبر مقابل حریف اوکراینی خود شکست خورد.

تیم بانوان ایران با این پیروزی ضمن جبران شکست 3 بر یک خود در دور مقدماتی برابر این تیم اوکراینی، موفق شد به مدال برنز نخستین رقابتهای تکواندو پایتخت های جهان دست یابند.

در تیم اعزامی بانوان ایران به این مسابقات نازیلا نظامی، نرگس رنجبر، سولماز تیموری و شهره خلج زاده با مربیگری زهرا شهریاری و سرپرستی مریم عربی حضور داشتند.