وزیر علوم یک طرح اقتصادی را در دشتی افتتاح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر صبح سهشنبه در این آئین گفت: این کارخانه با سرمایه گذاری بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اجرایی شده که اکنون فاز نخست این طرح با هزینه ۶۵۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.
احمد محمدی زاده افزود: ظرفیت واحد سنگ شکن این کارخانه سالانه ۴۰۰ هزار تن است.
وی اضافه کرد: واحد آهک میکرونیزه در این کارخانه نیز با ظرفیت سالانه ۹۴ هزار تن وارد مدار شده است.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: کارخانه آهک هیدراته شهرستان دشتی، علاوه بر اشتغال زایی برای جوانان بومی استان بوشهر، درآمد ارزی صادراتی بالایی نیز در بر خواهد داشت.
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