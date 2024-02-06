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۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۰۳

وزیر علوم یک طرح اقتصادی را در دشتی افتتاح کرد

وزیر علوم یک طرح اقتصادی را در دشتی افتتاح کرد

بوشهر- کارخانه آهک هیدراته شهرستان دشتی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و استاندار بوشهر به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر صبح سه‌شنبه در این آئین گفت: این کارخانه با سرمایه گذاری بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اجرایی شده که اکنون فاز نخست این طرح با هزینه ۶۵۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.

احمد محمدی زاده افزود: ظرفیت واحد سنگ شکن این کارخانه سالانه ۴۰۰ هزار تن است.

وی اضافه کرد: واحد آهک میکرونیزه در این کارخانه نیز با ظرفیت سالانه ۹۴ هزار تن وارد مدار شده است.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: کارخانه آهک هیدراته شهرستان دشتی، علاوه بر اشتغال زایی برای جوانان بومی استان بوشهر، درآمد ارزی صادراتی بالایی نیز در بر خواهد داشت.

کد مطلب 6016307

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