به گزارش خبرنگار مهر، علی باستین صبح سه‌شنبه در مراسم افتتاح یک کارخانه در دشتی اظهار کرد: در دهه فجر ۱۰۸ طرح اقتصادی افتتاح و کلنگ زنی می‌شود که برای اجرای آنها ۱۳۱ هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه می‌شود.

وی افزود: از ۱۴۸ هزار میلیارد تومان اعتباری که در دهه فجر افتتاح و یا اجرا می‌شود ۱۳۱ هزار میلیارد تومان یعنی ۹۰ درصد پروژه‌ها در حوزه اقتصادی است.

باستین بیان کرد: با تکمیل این طرح‌ها زمینه اشتغال چهار هزار و ۸۵۰ نفر فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: استان بوشهر جایگاه اول در سرمایه گذاری در کشور دارد.

باستین اضافه کرد: از مدیر عامل این طرح تقدیر می‌شود که زمینه اشتغال افراد زیادی را فراهم می‌کند و انشاالله در آینده دو فاز دیگر افتتاح می‌شود.