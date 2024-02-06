به گزارش خبرنگار مهر، علی باستین صبح سهشنبه در مراسم افتتاح یک کارخانه در دشتی اظهار کرد: در دهه فجر ۱۰۸ طرح اقتصادی افتتاح و کلنگ زنی میشود که برای اجرای آنها ۱۳۱ هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه میشود.
وی افزود: از ۱۴۸ هزار میلیارد تومان اعتباری که در دهه فجر افتتاح و یا اجرا میشود ۱۳۱ هزار میلیارد تومان یعنی ۹۰ درصد پروژهها در حوزه اقتصادی است.
باستین بیان کرد: با تکمیل این طرحها زمینه اشتغال چهار هزار و ۸۵۰ نفر فراهم میشود.
وی ادامه داد: استان بوشهر جایگاه اول در سرمایه گذاری در کشور دارد.
باستین اضافه کرد: از مدیر عامل این طرح تقدیر میشود که زمینه اشتغال افراد زیادی را فراهم میکند و انشاالله در آینده دو فاز دیگر افتتاح میشود.
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