به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا صالحی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، گفت: از ابتدای اجرای طرح صدور سند برای اماکن روستایی و شهری تاکنون در مجموع ۴ میلیون و ۳۲ هزار و ۸۹۶ جلد سند صادر شده که ۳ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۶۲۷ جلد سند در روستاها و ۳۷۰ هزار و ۸۶۹ جلد سند در شهرها، صادر شده است.

صالحی در خصوص مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی در روستاها و شهرهای تحت مسئولیت بنیاد مسکن، توضیح داد: هم‌اکنون درصد مقاوم‌سازی در کشور به ۵۴ درصد رسیده است که نسبت به دولت قبل ۱.۷ درصد مقاوم‌سازی در روستاها و شهرهای تحت مسئولیت بنیاد مسکن، رشد داشته است.