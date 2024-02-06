۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۴۲

رشد ۱.۷ درصدی مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۴ میلیون جلد سند در بخش اماکن روستایی و شهری صادر شده است، گفت: مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی در دولت سیزدهم ۱.۷ درصد رشد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا صالحی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، گفت: از ابتدای اجرای طرح صدور سند برای اماکن روستایی و شهری تاکنون در مجموع ۴ میلیون و ۳۲ هزار و ۸۹۶ جلد سند صادر شده که ۳ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۶۲۷ جلد سند در روستاها و ۳۷۰ هزار و ۸۶۹ جلد سند در شهرها، صادر شده است.

صالحی در خصوص مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی در روستاها و شهرهای تحت مسئولیت بنیاد مسکن، توضیح داد: هم‌اکنون درصد مقاوم‌سازی در کشور به ۵۴ درصد رسیده است که نسبت به دولت قبل ۱.۷ درصد مقاوم‌سازی در روستاها و شهرهای تحت مسئولیت بنیاد مسکن، رشد داشته است.

کد مطلب 6016378
زهره آقاجانی

