به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیات منش صبح امروز سه شنبه در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای چهل و پنجمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رشد تولید و کارآفرینی اهواز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سهم استان خوزستان در طرح نهضت ملی مسکن حدود ۲۸۰ هزار واحد است که تا کنون به ۶۷ هزار واحد رسیدهایم. در بخش دولتی آن یعنی مسکن حمایتی که صفر تا صد آن توسط دولت انجام میشود، سهم خوزستان ۱۰۰ هزار واحد است.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: در بخش مسکن حمایتی، مقداری عقب ماندگی داریم که سعی میکنیم آن را جبران کنیم. در چند ماه گذشته ۹۰ درصد زمینهای مورد نیاز طرح حمایتی را به جز شهرهای رامهرمز، باغملک و ایذه آماده کردهایم که سعی داریم در ۲-۳ ماه آینده مشکل این سه شهر را هم برطرف کرده و زمین لازم را برای این شهرستانها تأمین کنیم؛ در این طرح اکنون به ۱۵ هزار واحد رسیدهایم و تلاش میکنیم تا پایان سال آن را به ۳۰ هزار واحد برسانیم تا در ۳-۴ برنامه سه ماهه تعداد به ۱۰۰ هزار واحد برسد.
وی اضافه کرد: به دنبال آن هستیم که بتوانیم تا پایان دولت سیزدهم واگذاری ۱۰۰ هزار واحد زمین دولتی را که به صورت برون ساخت هستند، انجام و در اختیار متقاضیان قرار دهیم. در خصوص انبوه ساخت برای افرادی که توان ساخت ندارند، سعی میکنیم که پیمانکار بگیریم.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با بیان اینکه در خوزستان حدود ۱۴ هزار کیلومتر راه روستایی وجود دارد، تصریح کرد: متولی این راهها اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای است که تا کنون ۶۰ درصد راهها آسفالت شدهاند؛ همچنین حدود هفت هزار کیلومتر راه شریانی و فرعی در استان وجود دارد که ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر از این راهها شریانی هستند و از این مقدار، یک هزار و ۱۰۰ کیلومتر راه بزرگراه هستند.
بیات منش ادامه داد: از راههای شریانی خوزستان نیز یک هزار و ۴۰۰ کیلومتر باید به بزرگراه تبدیل شوند که برای همه این مسافت پروژه تعریف کردهایم که حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. دولت از طریق ردیفهای ملی نیز سه هزار میلیارد تومان در اختیار ما قرار میدهد که با این روند، پروژه حدود ۱۱ سال زمان میبرد اما از آن جایی که نیاز داریم این راهها را به نقطه ایمن برسانیم تا حجم ترافیک و بار کشور را پشتیبانی کند باید از طریق دولت، وزیر و نمایندگان به صورت ملی پیگیر باشیم تا منابع لازم جذب شود.
وی با اشاره به وجود صنایع مختلف در خوزستان گفت: حدود ۹۰ درصد راهها پشتیانی کننده صنایع استان از جمله نفت، پتروشیمی، فولاد، نیشکر و حتی صنایع خرد و کلان کشاورزی هستند که با استفاده از این راهها درآمدهای کلانی برای مجموعه به دست میآید اما به عقیده بنده همکاری آنها در استان بسیار پایین است.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان اضافه کرد: همچنین ۹۰ درصد درآمدهای نفتی و گازی کشور از خوزستان است که باید سالانه حدود چهار هزار میلیارد تومان از صنعتهای نفتی و به همین میزان از دیگر صنایع برای ایمن سازی راههای استان و… باشد تا بتوانیم در یک برنامه ۴-۵ ساله نیاز راههای استان را تأمین کنیم.
بیات منش در خصوص مبلغ در نظر گرفته شده برای راه و شهرسازی در بودجه ۱۴۰۳ عنوان کرد: منابع راه از محلهای مختلفی تأمین مالی میشود؛ یک بخش راههای ملی است که توسط شرکت ساخت انجام میشود، بخش دیگر راههای ملی ویژه راههای استانی است که اداره کل راه و شهرسازی پیگیری کننده آن است، یک بخش دیگر از منابع استانی است که مقدار آن کم است اما برای سال آینده ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پیش بینی اعتبار شده که قطعی نشده است و پیگیر هستیم که مبلغ را تقویت کنیم.
وی گفت: حدود ۹۰۰ میلیارد تومان از محل مسئولیتهای اجتماعی نفت به پروژههای نامبرده اضافه میشود که برای سال ۱۴۰۳ میتوانیم سرجمع حدود ۳.۵ – تا ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اداره کل راه و شهرسازی خوزستان داشته باشیم؛ سنوات گذشته معمولاً ۷۰ درصد تخصیص اعتبار پروژهها انجام شده است.
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