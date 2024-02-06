ایجاد اشتغالزایی برای بیش از ۱۰۰۰ نفر در شهر جدید رامین

به گزارش خبرنگار مهر، شاکر ناصری صبح امروز سه شنبه در نشست خبری ضمن تبریک دهه فجر، اظهار کرد: با توجه به افزایش جمعیت شهر اهواز، شهر جدید رامین تأسیس شد و از سال ۸۹-۹۰ مسکن مهر شروع به فعالیت کرد.

وی افزود: در زمینه زیرساخت‌های شهر جدید رامین در یک ماه گذشته حدود ۷۰ هزار مترمربع آسفالت انجام شد. همچنین احداث زمین ورزشی، پارک پردیس ۲.۵ هکتاری، مدرسه ۹ کلاسه، فرهنگسرا و تکمیل زیرساخت‌های شبکه برق در این شهر در حال انجام است.

مدیرعامل شهر جدید رامین گفت: در دولت سیزدهم حدود ۸۰ میلیارد تومان پروژه‌های مختلف در این شهرک جدید افتتاح شده است. همچنین ۷۶ میلیارد تومان کلنگ زنی در دست اقدام است که در دهه فجر شاهد به زمین زده شدن کلنگ این پروژه‌ها هستیم.

ناصری با بیان اینکه برای تکمیل زیرساخت‌ها نیز اقدامات خوبی از سوی شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید به ۲ مجموعه شیرین شهر و شهر رامین ابلاغ شده است، تصریح کرد: در مسکن مهر و نهضت ملی مسکن نیز اقداماتی از سوی شرکت عمران شهرهای جدید انجام شده که از جمله آن می‌توان به تکمیل واحد و قانون جوانی جمعیت اشاره کرد.

وی اضافه کرد: در طرح قانون جوانی جمعیت نیز ۱۰۰ واحد را در اولویت کار خودمان قرار دادیم، همچنین با اداره کل راه و شهرسازی خوزستان مکاتبه داشته‌ایم تا ۵۰۰ واحد را در قالب این طرح با همکاری یکدیگر تکمیل و با تمام زیرساخت‌ها و امکانات به مردم واگذار کنیم.

ناصری در ادامه شهر رامین را فرصت خوبی برای سرمایه گذاری و خرید مسکن اعلام و عنوان کرد: در این شهر اکنون واحدها نیمه ساخت هستند و مردم می‌توانند با وام‌هایی که به این مسکن‌ها تعلق می‌گیرد، صاحب خانه شوند.

وی با بیان اینکه حمل و نقل پایدار یکی از مشکلات عمده مردم است، تصریح کرد: مصوبه احداث قطار شهری از شیبان به شهرهای ملاثانی و رامین وجود دارد اما با توجه به اینکه باید اعتبارات این پروژه تأمین شود که این کار زمانبر است؛ البته شهر رامین با سه شهر شیبان، ویس و ملاثانی تفاهم نامه‌ای دارد تا بتوانیم حمل و نقل پایدار موقت را به صورت اتوبوس یا مینی‌بوس برای مردم تأمین کنیم.

مدیر عامل شهر جدید رامین با توجه به اقدامات انجام شده در خصوص اشتغال زایی در این شهر گفت: در حال انعقاد تفاهم نامه با شهرک‌های صنعتی هستیم تا ۲۵۰ هکتار زمین به شهرک صنعتی واگذار می‌شود که این امر برای بیش از یک هزار نفر اشتغال زایی به همراه خواهد داشت. همچنین شهر جدید رامین با شهرک صنعتی مکاتبه‌هایی در خصوص ۶۰ هکتار زمین انجام داده که اشتغال زایی ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم را به همراه دارد.