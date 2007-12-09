نیم فصل اول لیگ برتر هشتم دیماه به اتمام می رسد/ اول بهمن ماه آغاز نیم فصل دوم

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال در آخرین نشست خود پیرامون تعیین زمان تعطیلات نیم فصل لیگ برتر به بحث و تبادل نظر پرداخت که به موجب آن مقرر شد پس از برگزاری دیدار سپاهان - پرسپولیس در روز هشتم دیماه این مسابقات به مدت 22 روز تعطیل شود.

با این حساب نیم فصل دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور از روز دوشنبه اول بهمن ماه با برگزاری دیدارهای هفته هجدهم آغاز می شود.

سازمان لیگ فدراسیون فوتبال اجرایی شدن این برنامه را منوط به تغییر نکردن زمان برگزاری بازی های عقب افتاده سپاهان و برنامه های آماده سازی تیم ملی فوتبال کشورمان عنوان کرده است.