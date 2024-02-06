صیانت از بیت المال را در مقام تصمیم گیری تعریف کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان در جلسه مشترک با دیوان محاسبات با تبریک ایام الله دهه فجر و تبریک انتصاب مدیرکل جدید دیوان محاسبات استان از زحمات مدیران قبلی دیوان محاسبات تقدیر کرد و بیان داشت: امروز به نقطهای رسیدهایم که به پتانسیلهای داخلی خودمان اعتماد میکنیم.
وی با بیان اینکه اداره کل امور اقتصادی و دارایی صرفاً به دنبال تعامل و رویکرد حل مسئله است، بیان داشت: این اداره کل به واسطه ماموریتهایی که دارد صیانت از بیتالمال را برعهده دارد.
وی با اذعان به اینکه متأسفانه بیتالمال را به اقل مسئله تقلیل دادهایم، تاکید کرد: باید بیتالمال را به مقام تصمیم هم تعمیم دهیم.
ذاکریان ادامه داد: گرفتن یک تصمیم اشتباه هم ضربه زدن به بیتالمال است اما کمتر به این موضوع توجه شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه یکی از شقوق بیتالمال را باید در شأن تصمیم بدانیم، تصریح کرد: تصمیم مدیران تابعی از نحوه عملکرد ناظران است.
توسعه حاصل پروژههای مشترک بین مردم و حاکمیت است
وی با بیان اینکه برای توسعه استان باید فضای تعاملی را توسعه دهیم و گامهای رو به جلو برداریم، بیان کرد: خوشبختانه هم اکنون در استان فضای تعاملی را شاهد هستیم.
وی با تاکید بر اینکه تبلور حکمرانی تعاملی را در سیاستها و برنامههای وزیر اقتصاد شاهد هستیم، ادامه داد: بر این مبنا تلاش ما در استان نیز بر این است که تعاملات حداکثری را با دستگاههای نظارتی در استان را داشته باشیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اذعان به اینکه توسعه حاصل پروژههای مشترک بین مردم و حاکمیت است، عنوان کرد: اگر این مهم در عرصه انتخابات باشد توسعه سیاسی و اگر در حوزه اقتصادی باشد توسعه اقتصادی را در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در طلاییترین دوران اقتدار سیاسی خراسان جنوبی هستیم، بیان داشت: نماینده خبرگان رهبری، رئیس جمهور و بسیاری از وزرا و مسئولین از فرزندان خراسان جنوبی هستند و یا در گذشته در این استان مسئولیت داشتهاند، باید از ظرفیت آنها برای پیشبرد اهداف و توسعه استان نهایت استفاده را داشته باشیم و خراسان جنوبی را در ریل توسعه باید شتابان تر کرد.
وی با تاکید بر اینکه باید دانش مالی خود را بالا ببریم و بیتالمال را در مقام تصمیم تعریف کنیم، بیان داشت: برای توسعه استان باید تصمیمات جدی و صحیح گرفت و متعهد به اجرای آن باشیم.
ذاکریان با بیان اینکه پروژههایی که برای استان نفعی ندارد را روی آن خط بکشیم، تصریح کرد: در حوزه سرمایه گذاری خارجی طی دو ساله دولت سیزدهم رشد قابل توجهی داشتهایم.
نظارت بر پایه آمایش سرزمینی
وی ادامه داد: سرمایه گذار خارجی را برای حضور در استان خراسان جنوبی متقاعد میکنیم اما در حوزه زیرساختها مشکل داریم.
مدیرکل دیوان محاسبات خراسان جنوبی نیز در این نشست با تبریک ایام الله دهه فجر اظهار کرد: بازوی اجرایی در نظام مالی عمومی ذیحسابان هستند.
حاجی نژاد با بیان اینکه نظام مالی عمومی قرار است منابع عمومی را به منافع عمومی تبدیل کند، بیان داشت: چارچوب کلی سیستم نظارت مالی در قانون محاسبات عمومی تعریف شده است.
وی نقش ذیحسابان در احقاق حقوق دولتی و سلامت مالی دستگاههای اجرایی مهم دانست و افزود: در بحث شفافیت، انضباط مالی و الزام به پاسخگویی سه پیشران اصلی مقابله با فساد و پایهریزی سیستم مالی عمومی صحیح است.
مدیرکل دیوان محاسبات خراسان جنوبی ادامه داد: در نظارت ارجحیت ما بر پیشگیری است و برگزاری جلسات هم اندیشی بسیار میتواند کارگشا باشد.
وی با بیان اینکه آموزشهای صیانت بخش را برای دستگاههای اجرایی برگزار میکنیم، گفت: بنا داریم مهم رسی را جایگزین همه رسی کنیم.
حاجی نژاد با بیان اینکه نظارت را زیر بنا و خدمتگزار توسعه میدانیم، افزود: نظارتی که بر پایه آمایش سرزمین اتفاق نیفتد اساساً نظارتی نیست که مطلوب استانها باشد.
