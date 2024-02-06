تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه آزاد و سازمان ملی استاندارد امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی مشترک بین دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان ملی استاندارد ایران به امضای محمدمهدی طهرانچی رییس دانشگاه آزاد اسلامی و مهدی اسلام پناه رییس سازمان ملی استاندارد ایران رسید.

طهرانچی در این مراسم با گرامیداشت دهه مبارک فجر گفت: بسیار خوشحالیم که امضای این تفاهم نامه مقارن با ایام مبارک دهه فجر است و امیدوارم تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان ملی استاندارد که بنای آن با حضور دکتر اسلام پناه از سالهای گذشته قوت گرفته است، با امضای آن گسترش یابد.

وی با بیان اینکه در نظام حکمرانی امروزه، حکمرانی بیشتر از منظر تنظیم‌گری پیش می رود، اظهار کرد: در واقع نظام حکمرانی مداخله‌گر به نظام حکمرانی تنظیم‌گر در حال تبدیل است. یعنی دولت ها هر چقدر بازوان مداخله‌ای خود را کم کرده و امور را به خود مردم واگذار کنند و فقط از منظر تنظیم گری اعمال حاکمیت کنند، این نوع حکمرانی مدرن تر و به روز تر است.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: اساساً نگاه اسلام نیز به این مدل حکمرانی نزدیک تر است. برای مثال در زمینه انفاق و زکات جامعه اسلامی نمی گوید که دولت مستقیماً به این امور رسیدگی کند، بلکه خداوند می فرماید مردم زندگی کنند و از محل امرار معاش زندگی، زکات را پرداخت کنند، حتی در عمل عبادی نیز اینگونه است. برای مثال زکات فطره به عنوان یک کنش تنظیم گرانه مطرح می شود.

وی تأکید کرد: این نوع تنظیم گری به لحاظ وجود سازمانی مانند سازمان استاندارد در کشور بسیار حیاتی است.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه با فرض وجود حکمرانی تنظیم گر در جامعه، این تنظیم گری بدون علم و فناوری و پیشرانی در علم و فناوری بی معنا است، گفت: امروز مداخله بشر در حوزه پیشرانی علم و فناوری از انحصار دانشگاه ها و دانشمندان مستقل درآمده و به سمت شرکت های فراملیتی رفته است. این شرکت های فراملیتی در حوزه های مختلف از جمله بذر، دارو، نفت و سایر موارد فعالیت می کنند. در واقع این حوزه ها دیگر در اختیار دانشمندان مستقل نیست، بلکه دانشمندان در قالب شرکت های فراملیتی عمل می کنند و بر شرکت های فراملیتی نیز مسائل تجاری حاکم است.

وی ادامه داد: اگر کشوری بخواهد خود را از آسیب این موضوع خلاص کند، لازم است یک دانشگاه پیشرو در علم وفناوری پشتیبان تنظیم گری آن باشد.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: دانشگاه بیش از خود فناوری خالق روشهای استاندارد و تنظیم گری است. دانشگاه بیش از آنکه یک خدمات دهنده استاندارد باشد، باید یک تولید کننده استاندارد باشد. پس برای اینکه شما یک تولید کننده استاندارد باشید، باید یک خدمات دهنده خوب استاندارد هم باشید.

وی تأکید کرد: براین مبنا ما در دانشگاه آزاد اسلامی تفاهم نامه همکاری مشترک با سازمان استاندارد را امضا خواهیم کرد و خوشحالیم که با مجموعه ای از فرزندان عالم و پایبند به اصول انقلاب اسلامی همکاری داریم و امیدواریم که این حرکت به خوبی اجرایی شود.

طهرانچی خاطرنشان کرد: موضوع مهم دیگر این است که امر فناوری و امور زندگی مردم و مداخله‌های فناوری در زندگی مردم بسیار پیچیده شده است و دیگر تنها با یک دستورالعمل و جداول خاصی نمی توان زندگی مردم را اداره کرد. در این زمینه سؤالات جدی پیش روی زندگی مردم قرار گرفته که ساده‌ترین آن موضوع «تراریخته» است. امروز هیچکس به صورت محکم نمی تواند بگوید تراریخته خوب است یا خیر؟ در این زمینه با یک مسأله علمی نمی توان سیاسی برخورد کرد.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه امروز پیشرفت علم و دست ورزی بشر در نظام آسمان و زمین مطرح است، گفت: دست ورزی بشر هر چقدر جلوتر می رود، ما باید برای تشخیص اینکه آثار و پیامد این امر چه می تواند باشد، علم خود را زیاد کنیم.

در ادامه مراسم مهدی اسلام پناه رییس سازمان ملی استاندارد ایران با تبریک ایام دهه فجر گفت: حاکمیت در جایگاه هدایت، کنترل و نظارت باید جلوه گری نماد و نمود خود را داشته باشد. سازمان ملی استاندارد نیز به جهت وظایف حاکمیتی که در قانون پیش بینی شده، باید در این مسیر حرکت کند.

وی ادامه داد: در روایات و احادیث آمده است "آنچه که خیرش برای زمین باقی می ماند، می ماند و آنچه که به هر دلیلی به بشر و انسانها خیری نمی رساند، رفتنی است. براین اساس به نظر بنده دانشگاهی از جنس دانشگاه آزاد اسلامی با امکانات فراوانی که دارد و توسط امام خمینی (ره) تأسیس شد، به جهت اینکه یک خیر همگانی است، ماندنی خواهد بود. این دانشگاه برای تداوم ماندن به حرکاتی نیاز دارد. مصداق دانشگاه های ماندنی در عصر جدید، دانشگاه های پیشرو هستند.

اسلام پناه با تأکید بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی برای پیشرو بودن هیچگونه کم و کسری ندارد، اظهار کرد: این دانشگاه دارای امکانات بسیار خوب، سرمایه اجتماعی و انسانی مناسب، کارکنان شایسته، سرمایه گذاری های در نظام آزمایشگاهی بسیار متناسب، اعضای هیأت علمی توانمند است که در سالهای اخیر و با حضور دکتر طهرانچی در دانشگاه آزاد اسلامی اتفاقات بسیار خوبی نیز افتاده که با تغییر زیست بوم همراه بوده است. بحث ایجاد سراهای نوآوری به جهت تغییر اکوسیستم یکی از فعالیت های مناسب دکتر طهرانچی بود.

وی با بیان اینکه ما در سازمان استاندارد به عنوان بخشی از دولت وظیفه داریم که به دانشگاه آزاد اسلامی کمک کنیم، گفت: سازمان استاندارد کشور طبق قانون چهار مأموریت و تکلیف صریح دارد. این مأموریتها شامل استانداردسازی، اوزان و اندازه شناسی، تأیید صلاحیت و ارزیابی انطباق است. مبتنی بر این چهار وظیفه ما مأموریت داریم که هدایت، کنترل و نظارت را جلوه بخشی کنیم.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی در هر چهار حوزه مأموریتی سازمان استاندارد، استعداد کمک کردن به ما را دارد. این دانشگاه در حوزه استانداردسازی با ظرفیت عظیمی از اعضای هیأت علمی می تواند بسیار کمک کننده باشد. همچنین در حوزه اوزان و اندازه شناسی این دانشگاه با سرمایه گذاری خوبی که در آزمایشگاه ها داشته می تواند مؤثر واقع شود.

اسلام پناه افزود: در حوزه تأیید صلاحیت نیز دانشگاه آزاد اسلامی شرایطی ایجاد کرده که آزمایشگاه های وابسته به دانشگاه، آزمایشگاه‌های همکار و آزمایشگاه‌هایی که توسط اساتید این دانشگاه به طور دانش بنیان تأسیس شده اند، بتوانند در فضای زیست بوم نوآوری به آزمایشگاه های بازرسی سری ۱۷۰۰۰ ، ۱۷۰۲۵ و ۱۷۰۲۶ تبدیل شوند و بتوانند ارزش ایجاد کنند. درخصوص مأموریت چهارم که موضوع ارزیابی انطباق است نیز دانشگاه آزاد اسلامی مؤثر خواهد بود. این مأموریت مبتنی بر آزمایشگاه های اعتباربخشی شده است و این ظرفیت در دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارد.

وی تأکید کرد: جدا از این ظرفیت هایی که در دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارد، این دانشگاه دارای یک ظرفیت عظیم تر است و آن این است که می خواهد یک دانشگاه در تراز باشد. دانشگاهی که بناست در تراز باشد و عرصه جغرافیایی آن یک عرصه وسیع است و بار سنگینی بردوش آموزش عالی کشور برداشته است، می تواند با استفاده از ظرفیت ها و امکاناتی که دارد، مباحث را بسط و گسترش ویژه ای بدهد و بسیار موفق عمل کند.

رییس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی از آنجایی که دولتی نیست، می تواند بهتر عمل کند، گفت: مجموعه های دولتی مسائل خاص خود را داشته و به خاطر بروکراسی و دیوان سالاری های موجود در این مجموعه ها، فعالیت ها با محدودیت هایی روبه رو است، اما دانشگاه آزاد اسلامی چنین مشکلاتی را ندارد. همچنین از زمان حضور دکتر طهرانچی در این دانشگاه شرایط اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی که دارای مشکلاتی بود، بهبود یافته و خبرهای خوشی در این دانشگاه ایجاد شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: تفاهم نامه همکاری مشترک با دانشگاه آزاد اسلامی وارد فاز عملیاتی و اجرایی شود.

همچنین در این مراسم عبدالله محمدی مدیراداره کل شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی گزارشی از تأسیس، راه اندازی و آزمایشگاه های در حال استقرار دانشگاه آزاد اسلامی در تمام استانها ارائه داد و گفت: در حال حاضر ۹ آزمایشگاه استاندارد در دانشگاه آزاد اسلامی در یکسال اخیر استقرار پیدا کرده و ۹۴ آزمایشگاه در حال استقرار است که کارهای اولیه آن انجام شده است.

گفتنی است تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان استاندارد ایران به منظور برقراری امکان تعامل، همکاری و هم افزایی بین دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان ملی استاندارد به منظور تجمیع توانایی نیروی انسانی و ظرفیت های متقابل فنی و آزمایشگاهی منعقد شده است.

دستیابی به راهکارهای مشترک در جهت گسترش فناوری و استانداردسازی آن، همکاری در جهت بالابردن دانش و ارزشهای علمی و فرهنگی دانشگاه و سازمان، انتقال تجربه به صورت مشترک بین دانشگاه و سازمان، همکاری در زمینه تحقق اسناد بالادستی پیرامون توسعه علمی و فناوری و رشد تولید محصولات فناورانه و دانش بنیان از جمله اهداف تفاهم نامه همکاری‌های مشترک بین دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان ملی استاندارد ایران است.