صادرات سوخت توسط مردم باید با ساز و کار قانونی صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد عبادی‌زاده ظهر سه شنبه در جمع مردم و معتمدین یخش لیردف شهرستان جاسک، ضمن تاکید بر راه‌اندازی نمایندگی اداره آموزش و پرورش در لیردف، اظهار کرد: لیردف به واسطه فاصله‌اش با شهرستان جاسک باید به صورت ویژه دیده شود.

وی، با ذکر این نکته که در شرق هرمزگان اداره کل گمرک مسنقر نشده است اما در غرب هرمزگان وجود دارد، عنوان کرد: موضوع ایجاد یک اداره کل گمرک در شرق استان هرمزگان با رییس گمرک مطرح شد که امیدوارم اقدامات بزرگی در این حوزه رقم بخورد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان، بالاترین قدمت گمرک در استان هرمزگان مربوط به همین منطقه است، بیان کرد: تاریخ لیردف نشان دهنده ظرفیت و پتانسیل‌های گسترده این منطقه در حوزه گمرک است.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده، خاطرنشان کرد: در جلسه خصوصی با رییس جمهور موضوع قاچاق سوخت مطرح شد و پیشنهاد دادم برای صادر کردن سوخت توسط مردم ساز و کار قانونی دیده شود که این امر می‌تواند از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی جلوگیری جلوگیری کند.

وی بیان کرد: در جلسه با معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس جمهور ارتقاء برخی از بخش‌های هرمزگان به شهرستان برای بهبود شاخص‌های توسعه‌ای استان هرمزگان مطرح شد و پیگیری‌ لازم برای این مهم در دستور کار استان قرار دارد.