به گزارش خبرنگار مهر، جبار حمادی ظهر امروز سه‌شنبه در آئین افتتاح ۲ طرح آبیاری موضعی خطی (نواری) در شهرستان کارون بیان کرد:: همزمان با ایام دهه فجر در مراسمی نمادین دو پروژه سیستم‌های نوین آبیاری موضعی خطی با نوارهای آبیاری بغل دوخت با فواصل نوارهای ۷۵ سانتیمتر و دبی گسیلنده ۱۰۱ لیتر در ساعت با حضور فرماندار شهرستان، مسئولان واحدهای ستادی جهاد کشاورزی استان و سایر دستگاه‌های اجرایی در روستای غزاویه بزرگ شهرستان کارون افتتاح شد.

وی افزود: پروژه‌های یادشده در سطح ۲۹ هکتار با اعتباری بالغ بر ۱۸.۱ میلیارد ریال اجرا شده است که از این مبلغ ۱۴.۳ میلیارد ریال سهم دولت و ۳.۸ میلیارد ریال سهم آورده بهره بردار است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کارون اضافه کرد: اجرای این سیستم‌های نوین آبیاری بهره‌وری مصرف آب را تا ۶۰ درصد افزایش خواهد داد.

حمادی تصریح کرد: وجود اراضی مستعد در شهرستان کارون فرصت مناسبی برای ارتقا و اقتصادی شدن کشاورزی این شهرستان و با توجه به کمبود منابع آبی در استان اجرای سیستم‌های نوین آبیاری در اولویت است.