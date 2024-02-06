پیش بینی شرایط جوی نسبتاً پایدار در البرز

آرش بهاروند احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از گذر موج ناپایدار و ضعیف طی امروز از منطقه البرز مرکزی است که به موجب آن و مطابق با هشدار سطح زرد، بعضی ساعات وزش باد شدید، رگبار پراکنده، باران و برف، مه آلودگی، خط سقوط بهمن و ریزش سنگ به ویژه در ارتفاعات و جاده‌های کوهستانی استان استان مورد انتظار است.

وی با بیان اینکه پس از خروج سامانه بارشی از فردا تا ابتدای هفته آینده شرایط جوی به نسبت پایدار و آرامی در استان پیش بینی می‌شود، مطرح کرد: برای فردا چهارشنبه آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با مه رقیق و یخبندان صبحگاهی، برای روز پنج شنبه آسمانی صاف همراه با مه رقیق و یخبندان صبحگاهی در پاره‌ای نقاط و غبار محلی در بعضی ساعات پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان البرز با اشاره به وجود مخاطره بارش برف و باران، وزش باد شدید و احتمال کولاک برف، کاهش دید و لغزندگی جاده‌ها، سقوط بهمن و ریزش سنگ و آسیب به سازه‌های موقت و سست را اثرات این مخاطره برشمرد و بر ضرورت پرهیز از سفرهای غیرضروری و رعایت نکات ایمنی و به همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی در جاده‌های کوهستانی تاکید کرد.