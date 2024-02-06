جاده ترانزیتی خوی- رازی تاپایان سال آینده اتمام می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان ظهر سه شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی سرو، بهره برداری از پایانه مرزی رازی با یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه را از برنامه‌های اقتصادی دولت عنوان و اظهار کرد: جاده ترانزیتی خوی رازی تا پایان سال آینده به اتمام می‌رسد و رازی به مرز ترانزیتی با حمل یکسره کالا تبدیل خواهد شد.

وی ادامه داد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید رهبر انقلاب و رئیس جمهور انقلابی از حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در طرح‌های مهم اقتصادی استان از دو سال گذشته به پا شده است.

معتمدیان با اشاره به اهمیت منطقه ویژه اقتصادی سرو در رسیدن به هدف مهم تخقق افزایش حجم مبادلات ایران و ترکیه تا ۳۰ میلیارد دلار در سال خاطر نشان کرد: این طرح مهم اقتصادی در زمینی به مساحت ۹۸۸ هکتار و هزینه ۱ هزار ۲۰۰ میلیارد تومانی توسط سرمایه گذار بخش خصوصی اجرا می‌شود

وی از اتمام کریدور غرب که بندر امام را به بازرگان در شمال استان وصل می‌کند تا پایان سال آینده خبر داد و افزود: ۵۰۰ کیلومتر از این کریدور به عنوان یکی از مهمترین شاهراه‌های ترانزیتی کشور در آذربایجان غربی قرار دارد که تا امروز ۸۵ درصد آن اجرایی شده است

استاندار آذربایجان غربی ایجاد بازارچه مشترک ایران و ترکیه و بازگشایی پایانه جدید با ترکیه در کوزه ره ش سلماس و راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی سرو را از مهمترین برنامه‌های اقتصادی استان برای افزایش مبادلات تجاری با کشور ترکیه بیان کرد.