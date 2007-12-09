تبادل نظر پارلمانی ایران و اتحادیه اروپا برای تقویت اعتماد متقابل افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمدی که در نشست خبری مشترک با آنجلیکا بر رئیس هیئت روابط پارلمانی اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران در تهران سخن می گفت ، با اشاره به گزارش دستگاههای اطلاعاتی آمریکا که در آن آمده ، ایران از سال 2003 به بعد فعالیت نظامی هسته ای نداشته است تاکید کرد : جمهوری اسلامی ایران از ابتدا صرفا فعالیت صلح آمیز هسته ای را پیگیری کرده است و این آمریکاست که باید پاسخگوی فریب افکار عمومی دنیا علیه ایران باشد.



وی درباره دیدار هیئت پارلمانی ایران با هیات پارلمانی اروپاگفت: در این دیدار علاوه بر گفتگو در باره مسائل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی درباره مسائل مختلفی ازجمله استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای ، مبارزه با قاچاق مواد مخدر ، مبارزه باتروریسم گفتگو شد و خوشبختانه نظرات ما برای ادامه گفتگوها و رفع ابهامات به هم نزدیک است.



محمدی افزود: مسائل سیاسی مهم منطقه ای نظیر مسئله خاورمیانه، عراق و افغانستان نیز ازجمله مسائلی بود که در نشست ما مطرح شد.



نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت : خوشبختانه هیئت پارلمان اروپا ازچهره های شاخص گروههای پارلمانی اروپا هستند که آشنایی خوبی با مسائل کشورهای اسلامی و ایران دارند و بر این اساس دیدگاه خوبی برای تبادل نظرات داشتند.



وی با اشاره به اینکه این گروه پارلمانی اروپا مواضع مثبتی درباره حل مسائل هسته ای ایران داشتند از تاکید آنها برحل مسالمت آمیز مسئله هسته ای ایران تشکر کرد.



محمدی گفت: ما باعلاقه گفتگوهای دوجانبه را پیگیری می کنیم و درجهت رفع ابهامات و سوء تفاهمات کوشا هستیم و سعی می کنیم برای تقویت اعتماد متقابل و همکاری با پارلمان های اروپا بیشترین تبادل نظر را داشته باشیم.



وی تصریح کرد : ابتکار عمل خانم ا نجلیکا بر و همکارانشان این فرصت را به ما می دهد که براساس احترام متقابل و منافع مشترک درجهت صلح و تقویت روابط ، گفتگوهایمان رادامه دهیم.



محمدی همچنین از نظرات سازنده و دیدگاههای هیئت اروپایی در روند گفتگوها تشکر کردو گفت: از نظرات خوب آنها در مسیر فعالیتهایمان استفاده خواهیم کرد.

محمدی همچنین با اشاره به سخنان آنجلیکا بر درباره گزارش دستگاههای اطلاعاتی امریکا گفت: ایشان اشاره کردند در این گزارش آمده ایران از سال 2003 به بعد فعالیت هسته ای نظامی نداشته است درحالی که جمهوری اسلامی ایران قبل از این زمان هم چنین فعالیتی نداشته است ومن تاکید می کنم آمریکا باید پاسخگوی فریب افکار عمومی دنیا علیه ایران باشد.



وی افزود: درخواست ما از هیئت پارلمانی اروپا این است که بدنبال رفع موانع در ارتباط پارلمان اروپا با ایران باشند تا رفت و آمدها بیشتر شود و اگر مشکلاتی در روابط متقابل وجود دارد با احترام و دوستی انها را برطرف کنیم.

رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار این مقام پارلمان اروپایی با خانواده‌های دانشجویان زندانی را نشان آزادی بیان و دمکراسی در ایران خواند .



محمدی درپاسخ به سخنان آنجلیکا بر که خواستار آزادی دانشجویان زندانی و برخی زندانیان دیگر در ایران شده بود، گفت که این موضوع از طریق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیگیری خواهد شد.



