۱۷۰۰میلیارد تومان طرح در بویراحمد افتتاح و کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مهدوی مطلق ظهر سه شنبه در آئین افتتاح و کلنگ‌زنی طرح‌های دهه فجر شهرستان بویراحمد افزود: این طرح‌ها شامل ۲۲۶ طرح عمرانی و اقتصادی است.

وی بیان داشت: از این تعداد، ۲۰۳ پروژه با اعتبار یکهزار و ۳۸۰ میلیارد تومان افتتاح و ۲۳ پروژه دیگر نیز کلنگ زنی است.

مهدوی مطلق تصریح کرد: بیشترین پروژه‌های افتتاحی در حوزه برق، فناوری و جهاد کشاورزی است.

وی افزود: از جمله پروژه‌های افتتاحی کارخانه خوراک آبزیان بیمارستان سوختگی و تکمیل مرکز پزشکی هسته‌ای در یاسوج است.

مهدوی مطلق اظهار داشت: از مهمترین پروژه‌های کلنگ‌زنی شهرستان نیز، آبرسانی به یکهزار هکتار از اراضی نقاره خانه است.

وی تصریح کرد: ۱۶ پروژه دهیاری‌ها و بخشداری‌ها در حاشیه شهر یاسوج تکمیل و به بهره‌برداری رسید.