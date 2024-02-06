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۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۲۸

استاندار مازندران مطرح کرد؛

افتتاح ۴۱۰۰ واحد مسکن ملی همزمان با دهه فجر در مازندران

افتتاح ۴۱۰۰ واحد مسکن ملی همزمان با دهه فجر در مازندران

بهشهر- استاندار مازندران گفت: در دهه فجر امسال ۴ هزار و۱۲۳ واحد مسکونی از طرح مسکن ملی در استان افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمود حسینی پور بعدازظهر سه شنبه در مراسم افتتاح ۱۳۲ واحد مسکن ملی در بهشهر اظهار کرد: این شهرک بهشهر در فازهای بعدی تا ظرفیت هزار و ۲۰۰ واحد را در دستور کار دارد.

وی افزود: در دهه فجر امسال ۴ هزار و۱۲۳ واحد از مسکن ملی در مازندران افتتاح می‌شود.

استاندار مازندران یادآور شد: تاکنون ۱۰ هزار و ۵۰۰ واحد تاکنون آماده و تحویل شد و مجموعاً در طول دو سال گذشته در حوزه مسکن ملی روستایی و شهری اقدامات خوبی انجام شد.

حسینی پور گفت: ۴ شهرک با ۳۰ هزار واحد مسکن برای مازندران تعریف شد که امیدواریم از این طریق که فرصتی برای خانه دار شدن افراد است با مشارکت در طرح مسکن ملی، خانواده‌ها صاحب مسکن شوند.

وی گفت: از همه مسؤولان امر در راه و شهرسازی، عمرانی استانداری و فرماندار بهشهر و پیمانکار خوشنام که به تعهدات خود عمل کرد قدردانی دارم و تقاضا دارم همه پیمانکاران با توجه به اهمیت موضوع نسبت به تعهدات خود در موعد مقرر جامه عمل بپوشانند.

کد مطلب 6016667

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