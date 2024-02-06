به گزارش خبرنگار مهر، محمدمحسن رفیعی به رسانه ها گفت: فضاسازی محیطی و تزئین مناسبتی کتابخانه ها، دیدار با خانواده های شهدا، اجرای طرح های نورافشانی در شب ۲۲ بهمن و طنین انداز شدن ندای «الله اکبر» در محوطه کتابخانه ها، شب شعر فجر، مسابقه نقاشی متری با موضوع دهه فجر، خاطره گویی انقلاب، قصه گویی انقلاب، نشست های کتابخوان با موضوع کتاب های انقلاب و دهه فجر بخشی از برنامه هایی است که در این ایام در سطح کتابخانه های استان برگزار خواهد شد.

وی، بخش مهمی از برنامه های ایام الله دهه فجر را در حوزه نقد و بررسی و معرفی کتاب، رونمایی از تازه های نشر در حوزه انقلاب اسلامی، تجلیل از یادگاران دوران انقلاب دانست و افزود: در این نشست‌ها ضمن تبیین آثار شکوهمند انقلاب اسلامی، از ظرفیت پیشکسوتان انقلابی در حوزه خاطره گویی و قصه گویی مربوط به دوران انقلاب بهره برداری خواهد شد.

رفیعی ادامه داد: امسال نیز با ایجاد غرفه در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن، ویژه برنامه های متنوعی برای اقشار مختلف به ویژه کودکان و نوجوانان تدارک دیده شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان یزد همچنین از اجرای طرح عضویت رایگان و بخشودگی جرایم دیرکرد کتاب های امانتی از ۱۲ بهمن لغایت ۲۲ بهمن ماه خبرداد و افزود: در این ایام میزبان علاقمندان به عضویت در کتابخانه ها خواهیم بود.