به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین‌نژاد پیش از ظهر سه‌شنبه در همایش شهرداران، دهیاران، شوراهای اسلامی شهر و بخش‌های خراسان شمالی که در تالار اجتماعات هتل داریوش بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به مسئولیت‌های سنگین اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و ارتباط مستقیم آنها با مردم، اطلاع رسانی‌های آن‌ها به مردم باید دقیق باشد.

وی در ادامه افزود: برای قبول هر مسئولیت باید به حیطه وظایف مسلط باشیم اگر این تسلط وجود داشته باشد توفیقات بیشتری حاصل خواهد شد.

استاندار خراسان شمالی خاطر نشان کرد: اطلاعات در حوزه‌های کاری باید کامل باشد در غیر این صورت در اخذ اعتبارات دچار مشکل خواهیم شد.

حسین‌نژاد به اهمیت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در دنیا اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی به دنبال منافع توأم با عدالت است اما دشمنان به دنبال شناسایی جایگاه‌هایی هستند که این منافع را به خطر بیندازند لذا بیشترین هجمه‌ها را به مسلمانان وارد می‌کنند.

استاندار خراسان شمالی گفت: جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف در جهان سرآمد است و در آینده مامن امنی برای کشورهای تحت سلطه استکبار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه اعضای شوراها نماد مردم هستند، گفت: این اعتماد مردم موجب می‌شود تا در جهاد تبیین موفق تر عمل کنید.