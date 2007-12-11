امروز در تاریخ

|شهادت آیت الله دستغیب؛ دومین شهید محراب :
در چنین روزی آیت الله سید عبدالحسین دستغیب به دست منافقان کوردل به درجه رفیع شهادت نایل آمد. وی درسال 1292 شمسی در شیراز متولد شد. شهید دستغیب پس از تحصیلات مقدماتی و آموختن علومی چون صرف ونحو، منطق، فقه و اصول به نجف اشرف مهاجرت نمود و درجه اجتهاد دریافت کرد. وی پس از بازگشت ضمن اقامه نماز جماعت در مسجد جامع عتیق شیراز به تبلیغ و ترویج دین اسلام پرداخت. شهید دستغیب همچون دیگر علمای آگاه اسلام در کنار تعلیم علوم اسلامی به مبارزه با رژیم ستمشاهی روی آورد و به همین منظور در قیام 15خرداد توسط رژیم شاه بازداشت و به تهران تبعید شد. از آن زمان در دو نوبت دیگر هم توسط عمال دستگیر و تبعید شد.
در چنین روزی درسال1361هجری شمسی دکتر علی اصغر سروش، ادیب و مترجم ایرانی دار فانی را وداع گفت . وی پس از پایان تحصیلات خود در فرانسه و همچنین دریافت دانشنامه دکتری به ایران آمد و شروع به ترجمه آثار اندیشمندان فرانسوی به فارسی کرد. فرهنگ مشابهات زبان فرانسه، امپراتوری روم و آغاز مسیحیت و تمدنهای باستانی خاور نزدیک از جمله مهترین آثار اوست .
درچنین روزی درسال 1360 ه ش عملیات مطلع الفجر در منطقه گیلان غرب منطقه سرپل ذهاب آغاز شد. این عملیات باهدف آزادسازی ارتفاعات جنوب سرپل ذهاب و گیلانغرب و تامین این دو شهر و فراهم کردن زمینه آزادسازی قصر شیرین و نفت شهربه اجرا درآمد. عملیات مطلع الفجر با رمز یا مهدی(عج) ادرکنی در جبهه میانی در گیلانغرب و شیاکوه با فرماندهی و سازمان مشترک ارتش و سپاه پاسداران به صورت تک نیمه گسترده آغاز و تا تاریخ ششم دی ماه همان سال ادامه داشت. کشته و زخمی شدن 2000 نفر از نیروهای دشمن، اسارت 140 نفر از آنها و منهدم شدن بسیاری از تجهیزات و امکانات دشمن از جمله نتایج این عملیات بود .
درچنین روزی درسال 1357 ه ش و دراوج اعتراضات گسترده مردمی در سطح کشور مردم نجف آباد نیز به تاسی از امام خمینی (ره) به اعتراض وتظاهرات گسترده ای دست زدند. این اعتراض با مقابله ددمنشانه عمال رژیم ستمشاهی رو به روشد وعوامل رژیم به سوی مردم انقلابی ، آتش سلاح های گرم را گشودند که گروهی از آنان را به شهادت رساندند و گروهی را زخمی کردند .
پایان حضور نظامی آمریکا در پاناما :
در چنین روزی در سال 1999 میلادی حضور نظامی صد ساله آمریکا در پاناما به پایان رسید .
در چنین روزی در سال 1792 میلادی لویی شانزدهم پادشاه فرانسه به خاطر خیانت به کشور از قدرت خلع شد. بر اساس این حکم شورای ملی جانشن او می شد. او بعدها به مرگ محکوم و در ژانویه بوسیله گیوتین اعدام شد.
در چنین روزی در سال 1937 شورای حکومتی فاشیستی ایتالیا، این کشور را از سازمان جامعه ملل خارج ساخت .
در چنین روزی در سال 1941 آلمان و ایتالیا علیه ایالات متحده آمریکا اعلان جنگ دادند. ایالات متحده هم متقابلا علیه این دو کشور به جنگ برخاست .
در چنین روزی در سال 1973 ویلی برانت صدراعظم آلمان غربی و لوبومیر استروگال نخست وزیر چکسلواکی رسما قرار داد 1938 مونیخ را ملغی اعلام کردند. براساس قرارداد مونیخ که میان کشورهای بریتانیا ، فرانسه ، آلمان و ایتالیا منعقد شده بود ، منطقه ستنلند چکسلواکی به آلمان ضمیمه شد .
در چنین روزی در سال 1991 میلادی سلمان رشدی نویسنده مصری که بر اثر حکم حضرت امام خمینی(ره) به مرگ محکوم شده بود ، پس از چند سال مخفی بودن در نیویورک در مراسمی عمومی ظاهر شد. وی از سال 1989 از ترس اجرای حکم ارتداد توسط مسلمانان جهان در مناظر عمومی دیده نشده بود. علت حکم امام را باید در توهین وقیح رشدی درکتاب آیات شیطانی جست که وی به ساحت آسمانی رسول گرامی اسلام (ص) روا داشته بود. این حکم از سوی قاطبه مسلمانان جهان حمایت شد.
درچنین روزی درسال 1994 میلادی هزاران نفر از نیروهای پیاده و زرهی و همچنین هواپیماهای روسیه وارد چچن شدند . روسیه با این حرکت می خواست کنترل چچن را دردست بگیرد .
درچنین روزی در سال 1994 میلادی بزرگترین قرارداد تجاری میان کشورهای جهان امضا شد. در این پیمان 34 کشور نیمکره غربی قرارداد تجارت آزاد را که قرارداد میامی خوانده می شد ، امضا کردند .
درچنین روزی در سال 1997 میلادی 270 نفر از توتسی های تبعیدی از جمهوری دموکراتیک خلق کنگو ، توسط جوتوها در رواندا کشته شدند .
درچنین روزی درسال 1997 میلادی نمایندگان بیش از 150 کشورجهان درکنفرانس جهانی گرم شدن زمین که درکیوتوی ژاپن برگزار شد، بر کاهش گازهای گلخانه ای که سلامت زمین را تهدید می کند و سبب از بین رفتن لایه اوزون می شود ، طبق پیمان کیوتو تاکید کردند. اما آمریکا که بیشترین گازهای گلخانه ای جهان را تولید می کند از امضاء این پیمان بین المللی خودداری کرد و هنوز هم آن را امضاء نکرده است.
درچنین روزی درسال 1967 میلادی نخستین جت مسافری با نام کنکورد در تولوز فرانسه به نمایش درآمد. این هواپیما ساخت مشترک کشورهای فرانسه و انگلستان است. کنکورد سرعتی ما فوق صوت دارد.
در چنین روزی در سال 1961 میلادی ، آدولف آیشمن از رهبران نازی و از نزدیکان هیتلر پس از محاکمه به اتهام کشتار یهودیان اروپا به اعدام محکوم شد .
نجیب محفوظ نویسنده برجسته مصری در چنین روزی درسال 1911 میلادی به دنیا آمد. وی درسال 1988 میلادی جایزه نوبل ادبی را از آن خود کرد .
درچنین روزی درسال 1918 میلادی الکساندر سولژنتسین نویسنده ناراضی دوران حاکمیت کمونیستها در شوروی دیده به جهان گشود. وی سالها در سیبری به حال تبعید به سر برد و پس از آن به غرب تبعید شد و مقیم آمریکا گردید اما سخت ترین انتقادها را از آمریکا بر زبان آورد. بخش سرطان و مجمع الجزایر گولاک از مهمترین آثار اوست. وی درسال 1970 جایزه نوبل ادبی را از آن خود کرد .
در چنین روزی در سال1843میلادی رابرت کخ کاشف آلمانی در این کشور دیده به جهان گشود. او دانش نوین باکتری شناسی را پایه گذاری کرد ه است. کخ تحقیقات بسیاری در حوزه شناخت منشا بیماری سل انجام داد و در نهایت درسال1882میلادی موفق شد عامل این بیماری را کشف کند . او بعدها جایزه نوبل پزشکی را ازآن خود کرد. وی در سال1930میلادی در بادن بادن درگذشت.
موسه نویسنده فرانسوی در چنین روزی در سال 1810 میلادی متولد شد. "بتین" عنوان مهمترین اثر اوست .
درچنین روزی در سال 1840 میلادی بای نویسنده و شاعر ترک دیده به جهان گشود. "سرزمین مادری" عنوان مهمترین اثر اوست.
درچنین روزی در سال 1856 میلادی پلخانوف نظریه پرداز انقلاب روسیه دیده به جهان گشود.
درچنین روزی در سال 1882 میلادی ماکس بورن فیزیکدان آلمانی متولد شد. "مکانیک کوانتوم" عنوان مهمترین اثر اوست. وی در سال 1954 جایزه نوبل را از آن خود کرد.
درچنین روزی کارلو پونتی کارگردان برجسته ایتالیایی به دنیا آمد."دو زن" عنوان مهمترین اثر اوست.
درچنین روزی در سال 711 میلادی ژوستینیان دوم امپراطور بیزانس در سن 42 سالگی درگذشت.
خبرگزاری مهر : امروز سه شنبه بیستم آذرماه سال 1386 هجری شمسی مقارن است با سی ذی القعده سال 1428 هجری قمری و برابر است با یازدهم دسامبر سال 2007 میلادی.
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