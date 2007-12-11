امروز در تاریخ

شهادت آیت الله دستغیب؛ دومین شهید محراب :

در چنین روزی آیت الله سید عبدالحسین دستغیب به دست منافقان کوردل به درجه رفیع شهادت نایل آمد. وی درسال 1292 شمسی در شیراز متولد شد. شهید دستغیب پس از تحصیلات مقدماتی و آموختن علومی چون صرف ونحو، منطق، فقه و اصول به نجف اشرف مهاجرت نمود و درجه اجتهاد دریافت کرد. وی پس از بازگشت ضمن اقامه نماز جماعت در مسجد جامع عتیق شیراز به تبلیغ و ترویج دین اسلام پرداخت. شهید دستغیب همچون دیگر علمای آگاه اسلام در کنار تعلیم علوم اسلامی به مبارزه با رژیم ستمشاهی روی آورد و به همین منظور در قیام 15خرداد توسط رژیم شاه بازداشت و به تهران تبعید شد. از آن زمان در دو نوبت دیگر هم توسط عمال دستگیر و تبعید شد.



وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی درمجلس خبرگان اول راه یافت و نیز نماینده امام خمینی در استان فارس وامام جمعه شهر شیراز بود. آیت الله دستغیب سرانجام روز جمعه 20 آذر1360 هنگامی که راهی مصلا برای اقامه نماز جمعه بود ازسوی منافقین کوردل به درجه رفیع شهادت نایل آمد. از آثارآن عالم ربانی می توان به قلب سلیم ، زندگانی فاطمه زهرا صدیقه کبری (س) ، زینب کبری (س)، آدابى از قرآن ، سراى دیگر، معارفى ازقرآن ، رازگویى و قرآن ، قلب قرآن ، حقایقى از قرآن، معراج، قیامت و قرآن، بهشت جاویدان، فاتحه الکتاب، صلوة الخاشعین، بندگى راز آفرینش، ایمان، گناهان کبیره ، گنجینه اى ازقرآن، سید الشهداء، استعاذه ، شرح فوائد الاصول شیخ انصارى ، شرح کفایه الاصول آخوند خراسانى ، تقریرات درس فقه و اصول آیة الله العظمى شیخ محمد کاظم شیرازى، داستانهاى شگفت و رساله توضیح المسائل مطابق نظرات فقهى اشاره کرد .



درگذشت دکترعلی اصغر سروش :

در چنین روزی درسال1361هجری شمسی دکتر علی اصغر سروش، ادیب و مترجم ایرانی دار فانی را وداع گفت . وی پس از پایان تحصیلات خود در فرانسه و همچنین دریافت دانشنامه دکتری به ایران آمد و شروع به ترجمه آثار اندیشمندان فرانسوی به فارسی کرد. فرهنگ مشابهات زبان فرانسه، امپراتوری روم و آغاز مسیحیت و تمدنهای باستانی خاور نزدیک از جمله مهترین آثار اوست .



آغازعملیات مطلع الفجر :

درچنین روزی درسال 1360 ه ش عملیات مطلع الفجر در منطقه گیلان غرب منطقه سرپل ذهاب آغاز شد. این عملیات باهدف آزادسازی ارتفاعات جنوب سرپل ذهاب و گیلانغرب و تامین این دو شهر و فراهم کردن زمینه آزادسازی قصر شیرین و نفت شهربه اجرا درآمد. ع ملیات مطلع الفجر با رمز یا مهدی(عج) ادرکنی در جبهه میانی در گیلانغرب و شیاکوه با فرماندهی و سازمان مشترک ارتش و سپاه پاسداران به صورت تک نیمه گسترده آغاز و تا تاریخ ششم دی ماه همان سال ادامه داشت. کشته و زخمی شدن 2000 نفر از نیروهای دشمن، اسارت 140 نفر از آنها و منهدم شدن بسیاری از تجهیزات و امکانات دشمن از جمله نتایج این عملیات بود .



کشتار مردم نجف آباد :

درچنین روزی درسال 1357 ه ش و دراوج اعتراضات گسترده مردمی در سطح کشور مردم نجف آباد نیز به تاسی از امام خمینی (ره) به اعتراض وتظاهرات گسترده ای دست زدند. این اعتراض با مقابله ددمنشانه عمال رژیم ستمشاهی رو به روشد وعوامل رژیم به سوی مردم انقلابی ، آتش سلاح های گرم را گشودند که گروهی از آنان را به شهادت رساندند و گروهی را زخمی کردند .



آغاز به کار یونیسف :





درچنین روزی در سال1946میلادی موسسه بین المللی یونسیف با تصویب اکثریت اعضای سازمان ملل متحد تشکیل شد. موسسه یادشده زیر نظر شورای اجتماعی، اقتصادی سازمان ملل کار خود را آغاز کرد و در ابتدا، رسیدگی به وضعیت کودکان و اطفال آسیب دیده در جنگ جهانی دوم را در راس امور خود قرار داد. تأمین وسایل زندگی، تغذیه و تحصیل و تربیت کودکان محروم جهان وظیفه این موسسه در حال حاضر است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در ایران در راستای ترویج آموزش و بازگشت کودکان به مدارس، در سال جاری حدود 3 میلیون جلد کتاب درسی برای کودکان عراقی در 18 استان آن کشور ارسال کرد. این مؤسسه در بیشتر کشورهای جهان دفتر دارد. مرکز آن در نیویورک است.

پایان حضور نظامی آمریکا در پاناما :

در چنین روزی در سال 1999 میلادی حضور نظامی صد ساله آمریکا در پاناما به پایان رسید .



خلع لویی شانزدهم از قدرت :

در چنین روزی در سال 1792 میلادی لویی شانزدهم پادشاه فرانسه به خاطر خیانت به کشور از قدرت خلع شد. بر اساس این حکم شورای ملی جانشن او می شد. او بعدها به مرگ محکوم و در ژانویه بوسیله گیوتین اعدام شد.



خروج ایتالیا از جامعه ملل :

در چنین روزی در سال 1937 شورای حکومتی فاشیستی ایتالیا، این کشور را از سازمان جامعه ملل خارج ساخت .



اعلان جنگ علیه آمریکا :

در چنین روزی در سال 1941 آلمان و ایتالیا علیه ایالات متحده آمریکا اعلان جنگ دادند. ایالات متحده هم متقابلا علیه این دو کشور به جنگ برخاست .



الغای رسمی قرارداد مونیخ :

در چنین روزی در سال 1973 ویلی برانت صدراعظم آلمان غربی و لوبومیر استروگال نخست وزیر چکسلواکی رسما قرار داد 1938 مونیخ را ملغی اعلام کردند. براساس قرارداد مونیخ که میان کشورهای بریتانیا ، فرانسه ، آلمان و ایتالیا منعقد شده بود ، منطقه ستنلند چکسلواکی به آلمان ضمیمه شد .



حضور سلمان رشدی در انظار عمومی :

در چنین روزی در سال 1991 میلادی سلمان رشدی نویسنده مصری که بر اثر حکم حضرت امام خمینی(ره) به مرگ محکوم شده بود ، پس از چند سال مخفی بودن در نیویورک در مراسمی عمومی ظاهر شد. وی از سال 1989 از ترس اجرای حکم ارتداد توسط مسلمانان جهان در مناظر عمومی دیده نشده بود. علت حکم امام را باید در توهین وقیح رشدی درکتاب آیات شیطانی جست که وی به ساحت آسمانی رسول گرامی اسلام (ص) روا داشته بود. این حکم از سوی قاطبه مسلمانان جهان حمایت شد.



حضور نیروهای روسیه در چچن :

درچنین روزی درسال 1994 میلادی هزاران نفر از نیروهای پیاده و زرهی و همچنین هواپیماهای روسیه وارد چچن شدند . روسیه با این حرکت می خواست کنترل چچن را دردست بگیرد .



امضای بزرگترین قرارداد تجاری :

درچنین روزی در سال 1994 میلادی بزرگترین قرارداد تجاری میان کشورهای جهان امضا شد. در این پیمان 34 کشور نیمکره غربی قرارداد تجارت آزاد را که قرارداد میامی خوانده می شد ، امضا کردند .



کشتار توتسی ها :

درچنین روزی در سال 1997 میلادی 270 نفر از توتسی های تبعیدی از جمهوری دموکراتیک خلق کنگو ، توسط جوتوها در رواندا کشته شدند .



کنفرانس گرم شدن زمین :

درچنین روزی درسال 1997 میلادی نمایندگان بیش از 150 کشورجهان درکنفرانس جهانی گرم شدن زمین که درکیوتوی ژاپن برگزار شد، بر کاهش گازهای گلخانه ای که سلامت زمین را تهدید می کند و سبب از بین رفتن لایه اوزون می شود ، طبق پیمان کیوتو تاکید کردند. اما آمریکا که بیشترین گازهای گلخانه ای جهان را تولید می کند از امضاء این پیمان بین المللی خودداری کرد و هنوز هم آن را امضاء نکرده است.



نمایش کنکورد :

درچنین روزی درسال 1967 میلادی نخستین جت مسافری با نام کنکورد در تولوز فرانسه به نمایش درآمد. این هواپیما ساخت مشترک کشورهای فرانسه و انگلستان است. کنکورد سرعتی ما فوق صوت دارد.



اعدام آدولف آیشمن :

در چنین روزی در سال 1961 میلادی ، آدولف آیشمن از رهبران نازی و از نزدیکان هیتلر پس از محاکمه به اتهام کشتار یهودیان اروپا به اعدام محکوم شد .



تولد نجیب محفوظ :

نجیب محفوظ نویسنده برجسته مصری در چنین روزی درسال 1911 میلادی به دنیا آمد. وی درسال 1988 میلادی جایزه نوبل ادبی را از آن خود کرد .



تولد الکساندر سولژنتسین :

درچنین روزی درسال 1918 میلادی الکساندر سولژنتسین نویسنده ناراضی دوران حاکمیت کمونیستها در شوروی دیده به جهان گشود. وی سالها در سیبری به حال تبعید به سر برد و پس از آن به غرب تبعید شد و مقیم آمریکا گردید اما سخت ترین انتقادها را از آمریکا بر زبان آورد. بخش سرطان و مجمع الجزایر گولاک از مهمترین آثار اوست. وی درسال 1970 جایزه نوبل ادبی را از آن خود کرد .



تولد رابرت کخ :

در چنین روزی در سال1843میلادی رابرت کخ کاشف آلمانی در این کشور دیده به جهان گشود. او دانش نوین باکتری شناسی را پایه گذاری کرد ه است. کخ تحقیقات بسیاری در حوزه شناخت منشا بیماری سل انجام داد و در نهایت درسال1882میلادی موفق شد عامل این بیماری را کشف کند . او بعدها جایزه نوبل پزشکی را ازآن خود کرد. وی در سال1930میلادی در بادن بادن درگذشت.



تولد آلفرد دو موسه :

موسه نویسنده فرانسوی در چنین روزی در سال 1810 میلادی متولد شد. "بتین" عنوان مهمترین اثر اوست .



تولد کمال بای :

درچنین روزی در سال 1840 میلادی بای نویسنده و شاعر ترک دیده به جهان گشود. "سرزمین مادری" عنوان مهمترین اثر اوست.



تولد جرجی پلخانوف :

درچنین روزی در سال 1856 میلادی پلخانوف نظریه پرداز انقلاب روسیه دیده به جهان گشود.



تولد ماکس بورن :

درچنین روزی در سال 1882 میلادی ماکس بورن فیزیکدان آلمانی متولد شد. "مکانیک کوانتوم" عنوان مهمترین اثر اوست. وی در سال 1954 جایزه نوبل را از آن خود کرد.



تولد کارلو پونتی :

درچنین روزی کارلو پونتی کارگردان برجسته ایتالیایی به دنیا آمد."دو زن" عنوان مهمترین اثر اوست.



درگذشت ژوستینیان دوم :

درچنین روزی در سال 711 میلادی ژوستینیان دوم امپراطور بیزانس در سن 42 سالگی درگذشت.