خرده فروشان مواد مخدر در بجنورد دستگیر شدند

سرهنگ محمد گل‌محمدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی یگان امداد شهرستان بجنورد طرح برخورد با خرده فروشان مواد مخدر را به مرحله اجرا گذاشتند.

وی با اشاره به اینکه مأموران در همین رابطه با تلاش مستمر خود موفق شدند پنج نفر خرده‌فروش را شناسایی و دستگیر کنند، افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهمان حدود دو کیلوگرم مواد مخدر سنتی کشف شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهمان در نتیجه بعد از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند، از شهروندان خواست تا در صورت اطلاع از فعالیت این‌گونه افراد در اطراف محل زندگی خود، بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.