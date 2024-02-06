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۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۵۹

سرپرست فرماندهی انتظامی خراسان شمالی:

خرده فروشان مواد مخدر در بجنورد دستگیر شدند

خرده فروشان مواد مخدر در بجنورد دستگیر شدند

بجنورد_ سرپرست فرماندهی انتظامی خراسان شمالی گفت: مأموران انتظامی یگان امداد شهرستان بجنورد طرح برخورد با خرده فروشان مواد مخدر را به مرحله اجرا گذاشتند.

سرهنگ محمد گل‌محمدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی یگان امداد شهرستان بجنورد طرح برخورد با خرده فروشان مواد مخدر را به مرحله اجرا گذاشتند.

وی با اشاره به اینکه مأموران در همین رابطه با تلاش مستمر خود موفق شدند پنج نفر خرده‌فروش را شناسایی و دستگیر کنند، افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهمان حدود دو کیلوگرم مواد مخدر سنتی کشف شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهمان در نتیجه بعد از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند، از شهروندان خواست تا در صورت اطلاع از فعالیت این‌گونه افراد در اطراف محل زندگی خود، بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6016870

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    نظرات

    • محمدرضا IR ۱۸:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      6 0
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      گنده فروشان هم ک پارتی فراوان راحت بگردنو فردا چهارتا جوون دیگ پیدا کنن با قیمت بیشتر بفروشن اره وقتی ی خرده فروش میگیرید فقط دارید قیمتو میبرید بالا دیگ هیچکار دیگه ای نمیکنید بجای اینکارا پیگیر کار برای جونای خراسان شمالی باشید تا همه بفکر زندگی باشن تا اینک ولگردی اخرشم ب اینچیزا ختم میشه
    • علی محمدزاده IR ۰۵:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      8 0
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      از این کارشون خجالت نمیکشن افتخار هم میکنن ۵تا خورده فروش دستگیر کردن واقعا جای تاسف داره یعنی عمده‌ فروش آزاده ک بفروشه
    • احمد IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      7 0
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      دروغه من بچه بجنوردم تو هر سوپر مارکتی میره میتونی از نون بربری راحت تر تریاک و شیره پیدا کنی قرص ک الا ماشاالله
    • ناشناس IR ۲۲:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      7 0
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      خورده فروش تریاک رابگیریداماشیشه کرستال راآزادکنیدچون ارزانترازتریاکه
    • محمد IR ۰۲:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
      2 0
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      لطفاً بی مورد و الکی خونه ی کسی وارد نشوید رفتین خونه دانشجویی رو گشتین که چی بشه اول مطمن شید بعد وارد شین مردم ابرو دارن .
    • H AE ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
      0 0
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      , انشالله همه مواد مخدر فروش ها سرنگون بشن
    • علیرضا موسوی IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      0 0
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      طرح برخورد با خرده فروشان مواد مخدر توسط نیروی انتظامی از طرحهای موفقی بوده که توسط نیروی با صلابت وقدرتمند نیروی انتظامی در سطح کشور انجام می شود .ضمن تقدیر وتشکر از تلاش شبانه روزی این عزیزان وتمامی سلحشوران دفاع از امنیت کشور جمهوری اسلامی .شهرستان مبارکه اصفهان در شصت کیلومتری استان اصفهان و

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