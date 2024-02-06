ملت ایران در ۲۲ بهمن و انتخابات حضور پرشورتر از همیشه خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر سه شنبه در یادواره شهدای دانش آموز و فرهنگی شهرستان گناوه در قالب طرح ملی لاله‌های روشن در دبستان دخترانه شاهد حضرت رقیه (س) اظهار داشت: شهدای فرهنگی و دانش آموز توانستند در طول هشت سال دفاع مقدس جانانه از ملت و خاک میهن دفاع و با جانفشانی برای کشور عزت و افتخار به ارمغان بیاورند.

امام جمعه گناوه با تقدیر از برگزار کنندگان و دست اندر کاران این برنامه معنوی افزود: یادواره‌های شهدا می‌تواند ما را با فرهنگ ایثار و شهادت هر چه بیشتر آشنا کند.

وی گفت: دانش آموزان باید با درس خواندن و تلاش بیشتر برای ترقی و تعالی و پیشرفت کشور بکوشند و در راستای عمل به وصایای و ادامه راه شهدا گام بردارند.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به ۲ رویداد مهم انتخابات و راهپیمایی ۲۲ بهمن در کشور بیان کرد: کشور ما در آستانه ۲ رویداد مهم انتخابات یازدهم اسفند و راهپیمایی ۲۲ یوم الله بهمن قرار دارد و حضور پرشور و مشارکت حداکثری در این ۲ رویداد عهد و پیمان دوباره با اهداف و آرمان‌های شهدا خواهد بود.

وی گفت: همه دشمنان نظام اسلامی به این رویدادها در کشور ما چشم دوخته‌اند و این رسالت و وظیفه همه آحاد جامعه به خصوص دانش آموزان در این مقطع حساس را سنگینی تر می‌کند.

امام جمعه گناوه بیان کرد: مردم غیور ایران اسلامی در همه عرصه‌های انقلاب حضوری پررنگ داشته‌اند و در این ۲ رویداد مهم نیز حضوری پررنگ‌تر و پرشورتر از همیشه خواهد داشت.

وی گفت: ملت ایران اسلامی با حضور یکپارچه و مشارکت حداکثری در این رویدادها به همه بدخواهان و معاندین و دشمنان ملت اعلام خواهند کرد که دست از انقلاب و شعارهای انقلاب «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بر نخواهند داشت.

در این یادواره بخش‌های متنوعی از جمله دل نوشته، شعر، قرائت زندگی نامه شهید، مداحی، تجلیل از مادر شهید ملک زاده، اجرای سرود همگانی اجرا شد.

برپایی غرفه‌های نقاشی، عفاف و حجاب، آثار شهدا و غیره از دیگر بخش‌های این آئین معنوی و باشکوه بود.