۱۳۰ پرونده واحدهای تولیدی تعطیل لرستان در حال پیگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز سهشنبه در جلسه قرارگاه رفع موانع تولید با اشاره به مفهوم قرارگاه، اظهار داشت: هدف تشکیل قرارگاه در نهایت، حل مشکلات مردم است و اگر مسئولین بهصورت قرارگاهی در کنار هم باشند با همدلی فراتر از مسئولیت و وظایف سازمانی عمل میکنند.
وی عنوان انقلاب شکوهمند اسلامی امروز بهعنوان یک حرم قلب ملتها را به خود جذب کرده و بهعنوان الگوی کشورهای منطقه است.
استاندار لرستان با اشاره به کارهای اساسی که در استان لرستان در این دوره انجام شده است، گفت: باید قدردان دستاندرکاران دورههای قبل از خود باشیم؛ اما در این دوره علیرغم محدودیتهای بینالمللی در استان کارهای اساسی زیادی انجام شده است.
زیویار با بیان اینکه منابع مالی استان ۵۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: مصارف ما ۶۰ هزار میلیارد تومان است که این موضوع به دوندگی و تلاش فراوانی نیاز داشته است و اینکه نسبت به سهمیه استانی ۱۰ هزار میلیارد تومان سبقت گرفتهایم حاصل تلاش و کوشش همه مسئولان است.
وی گفت: بروجرد از نظر تسهیلات تبصرهای جلوتر از همه شهرستانهای استان است؛ چون وضعیت مناسبی در زمینه صنایع و حرف دارد و زیرساختهای آن فراهم شده که این موضوع به زمان حال مربوط نمیشود.
استاندار لرستان، افزود: حدود ۱۵۰ واحد تعطیل داشتهایم که به چرخه تولید پیوستهاند و ۱۳۰ پرونده در حال پیگیری است که پس از رفع مشکلات اداری قضائی و تسهیلاتی حتماً وضعیت مناسبتری پیدا خواهند کرد.
زیویار، شهرستان بروجرد را قطب اصلی صنعت استان نامید و گفت: برای رفع مشکلات پیچیده و چندوجهی صنایع در خدمت عزیزان هستیم و کمیتههای مختلفی به این منظور در استان تشکیل شده است.
وی تصریح کرد: اگر قدمی در راستای توسعه صنایع استان و شهرستان بروجرد برداشته شده است بهخاطر همدلی و همراهی مسئولین بوده است و لازم است ظرفیتهای ملی استانی و شهرستانی در کنار هم قرار بگیرند تا فرایند توسعه انجام پذیرد.
استاندار لرستان، افزود: گاهی ممکن است سرعت سیستم اداری و بروکراسی بهاندازه تعصب مدیران نباشد و اگر شده لازم است نامهها و کارهای اداری را خودمان ببریم و کمک کنیم تا شرایطی ایجاد شود تا مردم امیدوار شوند و قدر داشتههای خود و موقعیتهایی را که نظام فراهم کرده است بدانند و قدر مناسبتهایی مثل پیروزی نظام مقدس و صیانت از آن و ایجاد شرایط لازم برای حضور در صحنههای مختلف و خاصا در صحنههای سیاسی، چون تأثیر این حضور کاریتر از بخشهای نظامی و اقتصادی است تا در انتخابات ۱۱ اسفند وعده حضور همه ما باشد.
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