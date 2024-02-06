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۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۱۱

رییس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا:

حضور مردم پای صندوق‌های رأی پاسخ دندان‌شکنی برای دشمنان است

حضور مردم پای صندوق‌های رأی پاسخ دندان‌شکنی برای دشمنان است

اهواز- رییس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا گفت: امروزه میدان نبرد طمع دشمن برای صندوق رأی است که با بسیج شدن مردم برای حضور در پای صندوق رأی پاسخ دندان‌شکنی برای دشمنان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا ادیانی عصر امروز سه شنبه در پنجمین همایش سراسری انتظامی با گروه‌های مرجع و اقشار تأثیرگذار استان خوزستان اظهار کرد: انقلاب ایران اسلامی دست بیگانگان و سلطه‌گران عالم را کوتاه کرد؛ انقلاب اسلامی حرف «نَه» بزرگ به استبداد و استکبار بود و اتحاد نانوشته مستبدان داخلی با زورگویان خارجی را یکجا به زباله‌دان تاریخ انداخت و نظام ظالمانه شاهنشاهی را سرنگون ساخت.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا عنوان کرد: انقلاب اسلامی نقطه پایانی بر طاغوت و طاغوتیان و خط بطلانی بر هژمونی تسلط غرب بر دنیای جهان اسلام بود؛ یکی از ثمرات شیرین انقلاب اسلامی ایران، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی بیان کرد: کسانی که با انتخابات مخالف هستند با جمهوری و آرای مردم مخالف بوده و می‌خواهند کشور را به ایران قبل از انقلاب بازگردانند؛ یکی از جلوه‌های حضور مؤثر و تعیین کننده مردم برای سرنوشت کشور و تحرک نظام برای فتح قله‌های ترقی و تعالی کشور و رسیدن به تمدن نوین اسلامی، حضور در پای صندوق رأی است.

حجت الاسلام ادیانی با بیان اینکه راه حل مشکلات کشور مشارکت حداکثری در انتخابات است، تاکید کرد: با انتخاب درست مدیری کارآمد، جهادی و انقلابی مشکلات کشور حل شدنی هستند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا تصریح کرد: امروزه میدان نبرد طمع دشمن برای صندوق رأی است که با بسیج شدن مردم برای حضور در پای صندوق رأی پاسخ دندان‌شکنی برای دشمنان خواهد بود.

کد مطلب 6016953

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