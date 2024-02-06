به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا ادیانی عصر امروز سه شنبه در پنجمین همایش سراسری انتظامی با گروه‌های مرجع و اقشار تأثیرگذار استان خوزستان اظهار کرد: انقلاب ایران اسلامی دست بیگانگان و سلطه‌گران عالم را کوتاه کرد؛ انقلاب اسلامی حرف «نَه» بزرگ به استبداد و استکبار بود و اتحاد نانوشته مستبدان داخلی با زورگویان خارجی را یکجا به زباله‌دان تاریخ انداخت و نظام ظالمانه شاهنشاهی را سرنگون ساخت.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا عنوان کرد: انقلاب اسلامی نقطه پایانی بر طاغوت و طاغوتیان و خط بطلانی بر هژمونی تسلط غرب بر دنیای جهان اسلام بود؛ یکی از ثمرات شیرین انقلاب اسلامی ایران، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی بیان کرد: کسانی که با انتخابات مخالف هستند با جمهوری و آرای مردم مخالف بوده و می‌خواهند کشور را به ایران قبل از انقلاب بازگردانند؛ یکی از جلوه‌های حضور مؤثر و تعیین کننده مردم برای سرنوشت کشور و تحرک نظام برای فتح قله‌های ترقی و تعالی کشور و رسیدن به تمدن نوین اسلامی، حضور در پای صندوق رأی است.

حجت الاسلام ادیانی با بیان اینکه راه حل مشکلات کشور مشارکت حداکثری در انتخابات است، تاکید کرد: با انتخاب درست مدیری کارآمد، جهادی و انقلابی مشکلات کشور حل شدنی هستند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا تصریح کرد: امروزه میدان نبرد طمع دشمن برای صندوق رأی است که با بسیج شدن مردم برای حضور در پای صندوق رأی پاسخ دندان‌شکنی برای دشمنان خواهد بود.