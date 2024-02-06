۴۱ فقره پروانه بهره برداری صنعتی در استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفوی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: از ابتدای سال جاری تا کنون پروانه بهره برداری ۴۱ واحد صنعتی همراه با اشتغال ۸۷۰ نفر در استان بوشهر صادر شده است.

صفوی عنوان کرد: همزمان با دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی تعداد ۱۳ واحد صنعتی با سرمایه گذاری هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و اشتغال ۶۰۰ نفر همزمان در برنامه‌ها افتتاح پروژه‌های دهه فجر استان قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: طبق وضعیت موجود ۸۵ طرح صنعتی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی با پیش بینی سرمایه گذاری بالغ بر ۱۰۲ هزار و ۲۴۵ میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال سه ۷۰۰ نفر وجود دارد که در حال تکمیل و راه اندازی است.