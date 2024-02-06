  1. استانها
  2. بوشهر
۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۳۵

مدیرکل صمت استان بوشهر:

۴۱ فقره پروانه بهره برداری صنعتی در استان بوشهر صادر شد

۴۱ فقره پروانه بهره برداری صنعتی در استان بوشهر صادر شد

بوشهر- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: امسال ۴۱ طرح صنعتی با سرمایه گذاری ۲ هزار میلیارد تومان و اشتغال ۸۷۰ نفر درزمینه های مختلف در استان بوشهر به بهر برداری رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفوی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: از ابتدای سال جاری تا کنون پروانه بهره برداری ۴۱ واحد صنعتی همراه با اشتغال ۸۷۰ نفر در استان بوشهر صادر شده است.

صفوی عنوان کرد: همزمان با دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی تعداد ۱۳ واحد صنعتی با سرمایه گذاری هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و اشتغال ۶۰۰ نفر همزمان در برنامه‌ها افتتاح پروژه‌های دهه فجر استان قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: طبق وضعیت موجود ۸۵ طرح صنعتی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی با پیش بینی سرمایه گذاری بالغ بر ۱۰۲ هزار و ۲۴۵ میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال سه ۷۰۰ نفر وجود دارد که در حال تکمیل و راه اندازی است.

کد مطلب 6016966

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها