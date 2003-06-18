اخبار كوتاه جهان به نقل از روزنامه واشنگتن پست

ايتاليا

سيلويو برلوسكوني در برابر دادگاه اتهاماتش را انكار كرد . وي كه متهم به فساد مالي است گفت: اين اتهامات بي اساس و گمراه كننده است و به اعتبار خارجي ايتاليا لطمه مي زند .

برلوسكوني كه ثروتمند ترين شهروند ايتاليايي است متهم است كه در دهه هشتاد ميلادي قبل از اينكه يك مقام سياسي باشد به قضات رم رشوه داده تابه نفع فروش محصولات يك شركت غذايي راي دهند . اين شركت قبلاً تحت نظارت دولت بوده است. دادستان ها اين اتهامات را هفت ماه پيش طرح كرده بودند .برلوسكوني همچنين متهم به موارد جنايي ديگري نيز هست . اما اتهامات قبلي بنا به محدوديت هاي قانوني يا لغو شده و يا به دادگاه استيناف ارجاع داده شده بودند. برلوسكوني همواره هرگونه اعمال نادرست را رد كرده ومي گويد او هدف اقدامات خصمانه دادستانهاي چپ قرار گرفته است .

انگلستان

دو وزير مستعفي كابينه بلر در اولين روز تحقيق وتفحص پارلماني درباره تخلفات توني بلر براي توجيه جنگ عراق به قانونگذاران گفتند كه دولت انگلستان با استفاده گزينشي از اطلاعات ، جنگ با عراق را توجيه مي كند.رابين كوك وزير سابق امور خارجه و رهبر مجلس عوام كه با اعتراض به موضع جنگ طلبانه دولت ، كابينه را ترك كرده است به دادگاه گفت او واهمه دارد كه توني بلر نخست وزير انگلستان از اطلاعات درباره برنامه ها وسلاحهاي هسته اي ، شيميايي و بيو لوژيكي براي حمايت از سياستي كه پيش تر تعيين شده است استفاده كند . او گفت مشكل اساسي اين است كه به جاي استفاده از اطلاعات به عنوان مبناي تصميم گيري و سياست گذاري براي توجيه اين سياست استفاده مي شود .

كلر شورت وزير توسعه بين المللي انگلستان نيز كه در طول جنگ از كابينه جدا شد گفت: دولت انگلستان تهديدهاي منتسب به صدام را بزرگنمايي كرده است .

در حال حاضر نمايندگان مجلس عوام دولت بلر را متهم كرده اند كه اطلاعات موجود درباره سلاحهاي عراق و سلاحهاي كشتار جمعي را مورد سوء استفاده قرار داده است تا موضوع جنگ عليه عراق را مهم جلوه دهد. بلر تمامي اين ادعاها را بشدت رد كرده است .