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۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۳۶

به مناسبت دهه فجر؛

۲ کاروان آموزشی ترویجی کشاورزی در استان بوشهر راه‌اندازی شد

۲ کاروان آموزشی ترویجی کشاورزی در استان بوشهر راه‌اندازی شد

بوشهر- مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: ۲ کاروان آموزشی ترویجی تحت عناوین کاروان راهیان‌پیشرفت کشاورزی دانش بنیان و سراسری محققین معین در دهه فجر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار مرشدی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کاروان راهیان پیشرفت کشاورزی دانش بنیان جهت استقرار کشاورزی دانش بنیان با توجه به ضرورت همکاری و تعاملات سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با تولیدکنندگان، کارشناسان، مدیران اجرایی و سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها، کاروان راهیان پیشرفت کشاورزی دانش بنیان در محل ایستگاه مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی برازجان واقع در بنداروز برگزار شد.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: این کاروان با حضور کشاورزان منتخب (پیشرو، برگزیده، نورآور و …) کارشناسان شهرستان، و مروجان پهنه‌های تولیدی انجام شد.

۲ کاروان آموزشی ترویجی کشاورزی در استان بوشهر راه‌اندازی شد

وی گفت: کاروان سراسری محققان معین همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی آموزش کشاورزی و منابع طبیعی با برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی در محل کانون یادگیری طرح پتانسیل گندم واقع در حومه برازجان، کانون یادگیری طرح پتانسیل گندم واقع در شبانکاره، همچنین کانون یادگیری طرح الگوی کشت افزایش بهره وری در تولید گندم در حومه تنگستان و کارگاه آموزشی پرورش دام سبک در مرکز دلوار شهرستان تنگستان، با حضور کشاورزان منتخب (پیشرو، برگزیده، نورآور و …) کارشناسان شهرستان، مروجان پهنه‌های تولیدی و محققین معین انجام شد.

وی ادامه داد: اهداف این برنامه آموزش ترویجی بررسی علمی -فنی میدانی مسائل دانشی کشاورزی و منابع طبیعی در سطوح جوامع محلی می‌باشد. و افرایش ضریب نفوذ دانش در موضوعات تخصصی مورد نیاز بهره برداران در مناطق استان است.

کد مطلب 6017001

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