اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال برای تأمین آب شرب به عشایر کوچ رو ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد خانزادی عصر سه شنبه در دیدار با شورای اطلاع رسانی دولت احیای چشمه‌ها و نزدیک رسانی آب به عشایر را دو مأموریت اصلی امور عشایری استان ایلام برشمرد.

وی با مقایسه جامعه دانشگاهی و جامعه رسانه‌ای عنوان کرد: در فقدان بسیاری از گروه‌های مرجع، مردم به جامعه رسانه‌ای امیدوار هستند که ضمن مطالبه گری برای نظام کادرسازی کند و به تبیین دستاوردهای نظام بپردازد.

خانزادی گفت: طرح نزدیک رسانی پایدار آب به عشایر کولگ با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال در حال تکمیل است که در خرداد ۱۴۰۳ افتتاح و ۲۰۰ خانوار از آن بهره‌مند خواهند شد.

وی افزود: طول کانال انتقال آب ۲۰ کیلومتری و احداث ۴ مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۳۵۰ متر مکعب در این پروژه پیش بینی شده است.

مدیرکل امور عشایری استان ایلام ادامه داد: تأمین آب شرب به عشایر کوچنده در مناطق ییلاق و قشلاق با ظرفیت ۴۵۰۰ خانوار با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال، پروژه در دست اجرای بهسازی ۴۶ باب چشمه در مناطق عشایری استان با اعتباری معادل ۲۵۰ میلیون ریال برای بهره برداری ۵۰۰ خانوار عشایری و بهسازی چشمه وَری در ملکشاهی با احداث مخزن ۲۰ متر مکعبی و آبشخور بطول ۱۰ متر از دیگر طرح‌های امور عشایری در راستای سیاست احیای چشمه‌ها و نزدیک رسانی آب به عشایر است.

وی آبنمای کمانه کبود شهرستان چوار با اعتبار ۸ میلیارد ریال و بهره‌مندی ۷۰ خانوار و آبنمای چم سرخ شهرستان دهلران با اعتبار ۶ میلیارد ریال و بهره‌مندی ۶۰ خانوار از دیگر پروژه‌های امور عشایری برشمرد و خاطرنشان کرد: نگهداری راه‌های عشایری در مناطق ییلاق و قشلاق به طول ۲۵۰۰ کیلومتر در سطح استان با اعتبار معادل ۲۰۰ میلیارد ریال برای ۴۵۰۰ خانوار عشایر و پل تعل و گیلانه شهرستان ایوان با اعتبار ۸ میلیارد ریال با بهره‌مندی ۱۷۰ خانوار به طول ۳۰ متر و عرض ۶ متر از دیگر پروژه‌های امور عشایری استان است.

خانزادی گفت: مبلغ تخصیص یافته به استان ایلام از محل اعتبارات بند ب ماده ۵۲ میزان ۶۰ میلیارد ریال از این میزان بیش از مبلغ ۴۱ میلیارد ریال جذب و اشتغال ۵۹ نفر جذب شده مابقی در مرحله پرداخت توسط بانک کشاورزی است.

مدیرکل امور عشایری استان ایلام مطرح کرد: تسهیلات تثبیت شغل عشایر از محل تبصره ۱۸ مبلغ ۴۹۳ میلیارد ریال به تعداد ۵۰۰ نفر تشکیل پرونده و به بانک معرفی شده‌اند.

وی ضمن اعلام توزیع یک میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر نفت سفید، توزیع ۶۵۰۰ تن نهاده‌های دامی و توزیع ۶۵۰۰ تن آرد در بین عشایر استان ایلام، توضیح داد: در این مدت اجرای بازارچه فروش محصولات عشایر با ۶۵ غرفه در مرکز استان داشتیم که با استقبال خوب مردم استان مواجه شد.

خانزادی بیمه روستائیان و عشایر را ۱۴۰۰ نفر و پلاک کوبی و هویت گذاری دام‌های عشایر استان را یک میلیون رأس دام اعلام کرد.