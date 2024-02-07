اشتغال در فرایند بازاجتماعی شدن زندانیان بسیار مهم است

رضا محمدی اصل در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر با اشاره بازاجتماعی شدن زندانیان اظهار کرد: دوران تحمل حبس زندانیان می‌تواند فرصتی برای ایجاد تغییر و تحول، کسب معنویت و تقویت ارزش‌های دینی و بازگشت سعادتمندانه به آغوش جامعه باشد.

وی به اهمیت نقش اشتغال در فرایند باز اجتماعی شدن مددجویان اشاره کرد و افزود: مهم‌ترین رسالت و مأموریت سازمان زندان‌ها اصلاح و تربیت بوده و اشتغال بهترین مسیر در اصلاح و تربیت است.

مدیرکل زندان‌های گیلان با بیان اینکه مربیان سازمان فنی و حرفه‌ای، جهاد و صنایع دستی در زندان به مددجویان آموزش می‌دهند، ادامه داد: بعد از آموزش این مددجویان به کارگاه‌ها به کارگیری می‌شوند.

محمدی اصل با تاکید بر اینکه امسال در مجموع توانستیم اشتغال ۱۵۰۰ نفر از مددجویان را فراهم کنیم، تصریح کرد: ۴ میلیارد تومان این مددجویان حقوق از این کارگاه‌ها دریافت کردند.

وی با اشاره به اینکه افرادی که آزاد می‌شوند رها نشده بلکه با پرداخت تسهیلات به این افراد کمک انجام شده تا بتوانند کارگاه راه اندازی کنند، گفت: لازم به ذکر است که به بیش از ۲۰۰۰ مددجو مدرک ارائه شده است.

وی اضافه کرد: مددجویان در رشته‌های برق ساختمان، کفاشی، پرورش دام طیور، زنبور عسل، پرورش قارچ، کشت کار، گلخانه، تعمیر تیلر و تراکتور، تعمیرکار کولر، معرق کاری، منبت کاری، تریکو بافی

قالیبافی، ماهیان خاویاری، پره صیادی، نقطه کوبی، مونتاژ لوستر، جوراب بافی، صنایع دستی، تولید سنگ مصنوعی، پرورش ماهیان سردابی و گرمایی، قالی بافی، جوجه کشی، بلدر چین، تولید ماهی قزل آلا فعالیت می‌کنند.