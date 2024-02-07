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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۱۶

معاون استانداری ایلام تاکید کرد؛

اجرای رزمایش جهادی میز خدمت در ۳۰ محله استان ایلام

اجرای رزمایش جهادی میز خدمت در ۳۰ محله استان ایلام

ایلام-معاون سیاسی و امنیتی استانداری ایلام از اجرای رزمایش جهادی میز خدمت در ۳۰ محله استان ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدسبحان حسنی صبح چهارشنبه در آغاز رزمایش جهادی میز خدمت اظهار کرد: رزمایش جهادی میز خدمت در محلات هدف وزارت کشور در قالب طرح تحول اجتماع محور ۲۰۲۰ محله کمتر برخوردار کشور آغاز شده است.

وی بیان کرد: این رزمایش‌ها در ۳۰ محله در ایلام و سایر شهرستان‌ها با محوریت محرومیت زدایی و توانمندسازی محلات برگزار می‌شود.

حسنی اضافه کرد: مجموعه خدمات در قالب ۸ موضوع، بهداشت، درمان و سلامت، اشتغالزایی و کار آفرینی، فرهنگی و اجتماعی، مسکن، ورزش، مشارکت‌ها، حقوقی و قضایی و… با حضور تیم‌ها و کارکنان دستگاه‌ها و ادارات استان برگزار می‌شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری ایلام تصریح کرد: این رزمایش در محله شهرک هجرت بود و روز پنج شنبه با استقرار تیم‌های دندانپزشکی، و فوق تخصصی پزشکی در محله میدان میلاد پشت تپه آزمایش رانندگی است.

کد مطلب 6017193

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