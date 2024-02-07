اجرای رزمایش جهادی میز خدمت در ۳۰ محله استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، محمدسبحان حسنی صبح چهارشنبه در آغاز رزمایش جهادی میز خدمت اظهار کرد: رزمایش جهادی میز خدمت در محلات هدف وزارت کشور در قالب طرح تحول اجتماع محور ۲۰۲۰ محله کمتر برخوردار کشور آغاز شده است.
وی بیان کرد: این رزمایشها در ۳۰ محله در ایلام و سایر شهرستانها با محوریت محرومیت زدایی و توانمندسازی محلات برگزار میشود.
حسنی اضافه کرد: مجموعه خدمات در قالب ۸ موضوع، بهداشت، درمان و سلامت، اشتغالزایی و کار آفرینی، فرهنگی و اجتماعی، مسکن، ورزش، مشارکتها، حقوقی و قضایی و… با حضور تیمها و کارکنان دستگاهها و ادارات استان برگزار میشود.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری ایلام تصریح کرد: این رزمایش در محله شهرک هجرت بود و روز پنج شنبه با استقرار تیمهای دندانپزشکی، و فوق تخصصی پزشکی در محله میدان میلاد پشت تپه آزمایش رانندگی است.
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