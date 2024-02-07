  1. استانها
  2. مازندران
۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۲۷

مسوول ستاد اربعین شهدای کرمان هیئات مذهبی کشور:

مراسم اربعین شهدای کرمان در مراکز استان ها برگزار می شود

مراسم اربعین شهدای کرمان در مراکز استان ها برگزار می شود

ساری- مسوول ستاد اربعین شهدای کرمان هیئات مذهبی کشور گفت: مراسم اربعین شهدای مظلوم حادثه تروریستی کرمان در مراکز استان ها از جمله مازندران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی باقری صبح چهارشنبه در نشست برنامه ریزی مراسم اربعین شهدای مظلوم حادثه تروریستی کرنان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای تروریستی مزار حاج قاسم سلیمانی خاطرنشان کرد: شورای هیئات مذهبی استان به عنوان مسؤول مراسم ستاد اربعین شهدای کرمان در سطح کشور انتخاب وبا همکاری سازمان تبلیغات و بنیاد شهید مازندران جلسه ستاد تشکیل شده است.

باقری افزود: مراسم اربعین شهدای مظلوم مزار سردار دل‌ها در سراسر کشور ۲۳ بهمن ساعت ۹ صبح در گلزار شهدای مرکز استان‌ها، برگزار می‌شود.

مسؤول ستاد اربعین شهدای کرمان هیئات مذهبی کشور تاکید کرد: با مشارکت بنیاد شهید استان که متولی اصلی این مراسم هستند و سازمان تبلیغات، شورای هیئات مذهبی و استانداری، ۲۳ بهمن ساعت ۹ صبح اربعین شهدای کرمان در گلزار شهدای مرکز استان شهرستان ساری با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معزز شهدا، جانبازان، ایثارگران و هیئات مذهبی و با سخنرانی آیت الله محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در استان و برنامه‌های دیگر برگزار می‌شود.

کد مطلب 6017197

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها